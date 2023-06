Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sonne liefert Strom für Herigoyen-Schule

Regenerative Energie: TH-Studierende montieren in Sulzbach Photovoltaikanlage

Sulzbach 26.06.2023 - 18:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dank eines Praxisprojekts der TH Aschaffenburg verfügt die Sulzbacher Herigoyen-Schule nun über eine Photovoltaikanlage. Foto: Iiro Lammi/TH Aschaffenburg

Zum Abschluss des Projekts im Wahlpflichtfach »Auslegung und Inbetriebnahme von regenerativen Energien« haben Studierende am Samstag die Anlage auf dem Dach der Schule montiert. Die erzeugte Solarenergie ist direkt im Schulgebäude nutzbar.

Internationales Projektteam

45 Studierende von der TH Aschaffenburg sowie von Partneruniversitäten aus Finnland, Frankreich, Korea und Madagaskar waren am Projekt beteiligt. Die meisten studieren erneuerbare Energien und Energiemanagement (Bachelor), Elektro- und Informationstechnik (Bachelor) oder Elektrotechnik (Master).

Professor Michael Mann, Leiter des Labors, begleitete das Projekt gemeinsam mit dem Laboringenieur Frank Nöthling. Die Studierenden erhielten auch Unterstützung von externen Experten.

Die Aufgabe lautete, ein öffentliches Gebäude in Sulzbach auszuwählen, das die Voraussetzungen für die Montage einer Solar-Strom-Anlage erfüllt. Für die Umsetzung stand ein festes Budget von 9000 Euro zur Verfügung. Gestartet war das Projekt zunächst mit der Planung Ende März 2023. Die teilnehmenden Studierenden haben in insgesamt sieben verschiedenen Kleingruppen mit vier bis sechs Personen und jeweils einer Teamleitung zusammengearbeitet. Sie haben dabei selbstständig ein Konzept zur Aufteilung der einzelnen Aufgaben und Arbeitsschritte entwickelt.

Die Kommunikation bei dieser Projektarbeit fand komplett in Englisch statt, um die Inklusion der Austauschstudierenden zu gewährleisten. Der Aspekt der Internationalität sowie die Größe des Teams mit 45 Personen stellten eine besondere Herausforderung dar, denn die Studierenden mussten sich in ihren unterschiedlichen Arbeitsweisen und Geschäftskulturen aufeinander einlassen und effizient und klar miteinander kommunizieren, was ihnen offenbar gut gelungen ist.

hjf