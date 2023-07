Sonderschau mit historischen Heilpflanzenbüchern

Wissenschaft: Apothekenmuseum in Miltenberg zeigt seine Schätze - Betreiber Karl Enk informiert über die Werke

Miltenberg 27.07.2023 - 16:48 Uhr 3 Min.

Museumsbetreiber Karl Enk präsentiert eines der Exponate: Die Sonderschau ist noch bis Ende September zu sehen. Liebe zum Detail: Die Bücher sind schön in Szene gesetzt.

Betreiber ist Karl Enk (77) aus Miltenberg, Apotheker im Ruhestand (siehe auch "Hintergrund"). Ungefähr 60 Prozent der Exponate stammten aus der Apotheke und ihrer Geschichte, rund 40 Prozent seien dazugekauft worden, berichtet er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Zu den Exponaten zählen historische Gefäße, allerlei Utensilien zur Arzneimittelherstellung sowie Schautafeln - und aktuell in der Sonderausstellung verstärkt Heilpflanzenbücher. Der Buchdruck nach Gutenberg habe ab ungefähr 1480 auch Anwendung bei Heilkräuterbüchern gefunden, berichtet Enk.

Die Exponate der Sonderausstellung umfassen den Zeitraum von 1485 bis etwa 1880. Ein besonderer Schatz ist laut Enk eine gerahmte Einzelseite aus dem 1485 erschienenen Buch "Gart der Gesundheit", dem ersten deutschen Kräuterbuch, welches in etwas größerer Anzahl gedruckt wurde, nämlich etwa 1000-mal. In späteren Jahren gab es Folgeauflagen.

Die Entwicklung zeigt deutlich einen Qualitätsanstieg der medizinischen Schriften - speziell bei den Abbildungen: So ersetzten beispielsweise Stahlstich-Drucktechniken die zuvor verwendete Holzstich-Methode. Die neuere Variante ließ einen höheren Detailgrad zu.

Wie sieht es heute, in der modernen Medizin, mit den damals eingeschätzten Heil- und Linderungskräften einer Pflanze aus? Bei rund 50 Prozent der Werke seien damals angegebene Indikationen nicht nachvollziehbar oder einfach falsch, sagt Enk. Vom Rest gingen etwa 25 Prozent der Angaben in die richtige Richtung, seien aber überholt, da durch besser wirksame Mittel ersetzt.

Die übrigen 25 Prozent, schätzt Enk, zeigten nach heutigen wissenschaftlichen Untersuchungen durchaus Wirkungen, die in der Naturheilkunde, aber auch in der herkömmlichen Medizin immer noch genutzt werden könnten. "Durch chemische Analysen lassen sich heute auch die einzelnen wirksamen Inhaltsstoffe der Heilpflanzen bestimmen. Damit kann die Qualität der pflanzlichen Arzneimittel gesichert werden", erläutert Enk.

Zwei Beispiele: Bis vor etwa 40 Jahren war der Inhaltsstoff Chinin aus der Chinarinde aus Südamerika das einzig wirksame Mittel gegen Malaria - und aus der heimischen Pflanze Mönchspfeffer werden noch heute Mittel gegen Menstruationsbeschwerden hergestellt. Nach den ersten für Ärzte und Apotheker bestimmten Kräuter- und Arzneibüchern entstanden ab etwa 1600 vermehrt Heilkräuterbücher für die Allgemeinheit, die dann zur Selbstbehandlung genutzt wurden. Auch von diesen historischen Büchern zur Selbstmedikation zeigt das Museum einige Exemplare.

Die Ausstellung der Bücher ist auch deshalb so interessant, weil Apotheken, wie Enk informiert, bis vor vielleicht 70 Jahren nicht etwa nur die heute bekannten Verkaufsstellen gewesen seien, sondern Herstellungsbetriebe für Arzneien. Auch hier ist wieder in Bezug auf die Apotheke in der Hauptstraße 116 bemerkenswert, dass diese - viel länger als viele andere hierzulande - bis etwa 1995 noch als zertifizierter Lizenznehmer einer heute noch bekannten Firma Arzneien produzierte. In seiner beruflichen Laufbahn, sagt Enk, habe er Hustensäfte, Nasen- und Augentropfen, Tabletten und Salben hergestellt.

mab

Miltenberg Hintergrund: Apothekenmuseum Betreiber und Initiator des Miltenberger Apothekenmuseums in der Hauptstraße 116 (Fußgängerzone) ist Karl Enk. Er arbeitete von 1975 bis zum 1. Januar 2006 in dem Haus als Apotheker. Nach seinem Ruhestand übernahm 2006 für zehn Jahre ein Berufskollege die Apotheke, Enk half noch etwas aus. Seit 2016 ist diese als solche geschlossen: Es sei, so Enk, kein Nachfolger mehr gefunden worden. Verkommen lassen wollte Enk Gebäude und Apotheke aber nicht, zählte diese doch zu den ältesten Apotheken Nordbayerns: Sie war über 500 Jahre (seit 1514) als solche in Betrieb. "Wir wollten diese Historie nicht den Bach runtergehen lassen", erklärt Enk. An der Existenz der Apotheke könne abgelesen werden, wie bedeutend Miltenberg früher als Handelsumschlagplatz gewesen sei. Auf der Route von Venedig über Nürnberg nach Frankfurt war Miltenberg genau zwischen beiden letztgenannten Städten eine wichtige Zwischenstation. Das Alte Rathaus der Kreisstadt habe als wichtiges Warenlager gedient. Es liege in unmittelbarer Nähe zur früheren Apotheke und heutigem Apothekenmuseum. Enk und Familie kümmerten sich dann nach Schließung der Apotheke 2016 ein paar Jahre um den Umbau: Waren im Gebäude früher zwei, sind es nun drei Wohnungen. Die Arbeiten begannen 2017 und wurden vom Land Bayern, dem Bezirk Unterfranken und der Stadt Miltenberg unterstützt. Bei der Einrichtung zum Museum gab es Zuschüsse des Bezirks Unterfranken und des Landesamtes für nichtstaatliche Museen in München. Laufende Kosten allerdings muss Enk selbst tragen. Die aktuelle Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten besucht werden: Donnerstag und Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr und Samstag von 11 bis 15 Uhr. Führungen sind nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten möglich, Anfragen dazu unter: info@apothekenmuseum-miltenberg.de. Weitere Informationen im Internet unter www.apothekenmuseum-miltenberg.de