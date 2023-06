Sommerrausch: Neue Lösung fürs Catering

Festival: Veranstalter kündigt Änderungen an

Amorbach 26.06.2023 - 13:56 Uhr < 1 Min.

Bereits am Tag nach dem Amorbach Kabarettfestival hat Bürgermeister Peter Schmidt als Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Bayerischer Odenwald auf die Probleme der Essenversorgung der Besucher reagiert und fürs nächste Jahr eine Lösung angekündigt, »die der Veranstaltung und der berechtigten Erwartung unserer Gäste gerecht wird«.

In seiner Stellungnahme bedauert Schmitt, dass lange Wartezeiten an der Essenausgabe für Unmut bei den Besuchern gesorgt hatten. Als Veranstalter habe er die Probleme bemerkt, konnte an dem Abend aber nicht mehr gegensteuern. Die Gastrobranche kämpfe seit Jahren mit Personalmangel. Obwohl man nach langer Suche eine Frankfurter Profi-Caterer gefunden hatte, habe trotz gründlicher Vorgespräche am Samstagabend die Versorgung der Gäste nicht wie gewünscht funktioniert, entschuldigt sich Schmitt.

Trotz dieses »Makels« zieht Amorbachs Bürgermeister eine positive Bilanz. Die 3300 Gäste des größten bayerischen Open-Air-Kabarettfestival im Fürstlich Leiningenschen Seegarten hätten ein tolles Programm mit gesellschaftskritischer Satire und Comedy gesehen. Das gelinge seit mehr als 20 Jahren, weil das Event in dieser Zeit stetig weiterentwickelt worden sei und weil daran viele Menschen mit viel Herzblut, persönlichem Einsatz und einem hohen Maß an Professionalität mitwirkten.

»Über 100 ehrenamtliche Helfer waren am Samstag im Einsatz und am Sonntag packten etwa 40 Helfer an, um den Seegarten möglichst schnell wieder zu räumen« berichtet Schmitt. 43 Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr, BRK und Kreisverkehrswacht sorgten vor und während der Veranstaltung für Sicherheit. Der Veranstalter betont auch die Rolle des Fürstenhaus zu Leiningen das neben tatkräftiger Unterstützung bei den Vorbereitungen jedes Jahr den Seegarten zur Verfügung stellt, um der Veranstaltung ihren einmaligen Rahmen zu verleihen.

kü