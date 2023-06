Sommerau will sich gegen Starkregen wappnen

Unwetter: Informationsabend im Gemeinschaftshaus - Boden-Stammtisch für Mitte September geplant

Eschau 28.06.2023 - 15:04 Uhr 2 Min.

Über Maßnahmen zum Schutz gegen Starkregen informierten am Montag im Gemeinschaftshaus in Sommerau Jonas Treml (links) vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (Würzburg) sowie Jonas Preinl (Zweiter von links) und Johannes Herold (rechts, rotes T-Shirt) vom Planungsbüro GeoTeam aus Bayreuth. In der Mitte Bürgermeister Gerhard Rüth.

Etwa 25 Zuhörer waren nun zum Informationsabend ins Gemeinschaftshaus gekommen, darunter Gemeinderäte und Landwirte. Referenten waren Jonas Treml vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken in Würzburg (ALE) sowie Jonas Preinl und Johannes Herold vom Planungsbüro Geo-Team aus Bayreuth. Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) sagte zu Beginn, dass die Gemeinde auf die Starkregenereignisse unverzüglich reagiert und mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg Kontakt aufgenommen gehabt habe.

Der Bürgermeister sagte, dass kleine Einzelmaßnahmen durch Wasser und Schlamm verursachten Schäden vorbeugen sollten. Der Freistaat übernehme alle Kosten und die landwirtschaftliche Beratung. Gerade in Zeiten des Klimawandels gelte es, das Wasser in den Böden zu speichern. So werde auch die Fruchtbarkeit gesteigert.

Bereits in der Gemeinderatssitzung im Mai 2022 hatte Lukas Stang vom Wasserwirtschaftsamt über Schutzmaßnahmen bei Starkregen informiert - kurzfristige, mittelfristige und flankierende Maßnahmen. Kurzfristig ist dabei ein Hochwasseraudit, also Überflutungsvorsorge, um zu prüfen, wie sich Kommunen gegen Hochwasser und Starkregen wappnen können. Mittelfristig soll ein Konzept zum kommunalen Starkregen- und Sturzfluten-Risikomanagement erarbeitet werden.

Die flankierenden Maßnahmen kommen vom ALE. Sie betreffen die Programme "FlurNatur" und "boden:ständig". Mit dem ALE hatte es bereits einen Ortstermin gegeben. Das Amt hatte dabei die grundsätzliche Anwendbarkeit dieser Förderprogramme in Aussicht gestellt. Im Januar 2023 wurde die Aufnahme des Marktes Eschau in das Förderprogramm "boden:ständig" vom Gemeinderat beschlossen.

Jonas Treml vom ALE betonte, dass eine solche Maßnahme nur gemeinsam umgesetzt werden könne. Er rief die Landwirte zur Teilnahme auf, die freiwillig sei. Die gewonnenen Informationen und Erfahrungen seien Grundlage, um mögliche Maßnahmen vorzuschlagen.

Jonas Preinl stellte das Geo-Team und das Projektgebiet vor. Insgesamt beträgt die betroffene Fläche in Sommerau 144 Hektar aus zwei Teilgebieten: 81,5 Hektar nördlich und 62,5 Hektar südlich. 136 Hektar und damit 94 Prozent davon werden landwirtschaftlich genutzt. Preinl sagte, dass an der Wetterstation in Röllbach von 2010 bis 2022 insgesamt 37 Starkregen gemessen worden seien. Den größten Niederschlag habe es am 5. Juni 2011 mit 36 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde gegeben. Dies entspreche einem 30-jährigen Niederschlagsereignis.

Ziel des Projekts "boden:ständig" ist laut Preinl, den Oberflächenabfluss in der Fläche zu bremsen sowie Wasser und die Sedimente (Anmerkung des Autors: Sedimente entstehen, wenn Gesteine verwittern, dann durch Wasser, Eis, Wind oder die Schwerkraft abtransportiert und an anderer Stelle wieder abgelagert werden) zurückzuhalten.

Laut Preinl besteht das Projekt "boden:ständig" aus drei Säulen. Geregelt wird, wie man den Boden für Wasser aufnahmefähiger machen kann oder wie man mit Puffersystemen den Abfluss in der Fläche durch bauliche Maßnahmen bremsen könnte. Ziel ist, die Wasserrückhaltekapazität zu vergrößern und den Oberflächenabfluss zu reduzieren, damit das Wasser nicht gebündelt, sondern nach und nach den Berg herunter kommt.

Nächste Schritte sind nach einer Flurbegehung und Kartierarbeiten mit gegenseitigem Kennenlernen die Erstellung eines Bestands- und Bewertungsplanes bis Dezember 2023. Anschließend wird bis März 2024 ein Maßnahmenkonzept erstellt. Im Mai 2025 wird festgelegt, welche Maßnahmen sinnvoll und umsetzbar sind. Als Beispiel nannte Preinl den Bau von Rückhaltebecken, das Anheben von Wegen, das Aufschütten von Erdwällen und das Anlegen von begrünten Abflussmulden in Senken.

Über landwirtschaftliche Beratung sprach Johannes Herold. Er betonte, dass man eine aufnahmefähige Bodenoberfläche und -struktur brauche. Man könne auch die Bewirtschaftung anpassen oder Erosionsschutzstreifen anlegen. Die landwirtschaftliche Beratung ist kostenfrei.

Die Dauer der Projekte "FlurNatur" und "boden:ständig" beträgt ein bis zwei Jahre. Nächstes Treffen ist Mitte September der erste Boden-Stammtisch.

Kreisobmann Jochen Herberich wollte wissen, wie das Projekt finanziert werde. Für bauliche Maßnahmen gebe es eine Förderung von bis zu 85 Prozent oder maximal 50.000 Euro pro Maßnahme, hieß es. Gemeinderätin Gisela Zipf (SPD) fragte, wie ein Erdwall dem Starkregen standhalten könne. Es müssten dafür besondere Anforderungen berücksichtigt werden, sagte Johannes Herold.

