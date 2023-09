Soll Miltenberg Flüchtlinge lieber im Containerdorf unterbringen?

Unterkunft am alten Bahnhof

Miltenberg 11.09.2023 - 16:35 Uhr 3 Min.

Das ehemalige Café Heudorf /Thai Palace an der Miltenberger Mainpromenade

Eine Sache will Enk gleich klarstellen. »Wir wollen unbedingt eine allgemeine Stimmung gegen Flüchtlinge vermeiden.« Es gehe dem AK darum, einen konstruktiven Vorschlag einzureichen. Um eine Lösung, mit der alle Beteiligten - Anwohner, Flüchtlinge, Stadt und Landratsamt - leben können. Enk sieht diese Lösung in Containerwohnungen am alten Bahnhof, auf der Freifläche nahe dem Mainzer Tor am Main. »Wenn wir auf dem Weg einen anderen geeigneten Ort finden, ist ja gut.«

Was spricht gegen Standorte?

Der Reihe nach: Warum sind aus Sicht des Arbeitskreises das ehemalige Café Heudorf in der Mainstraße und eine Halle in der Nähe der Miltenberger Helios-Klinik nicht geeignet? An einer dauerhaften Unterkunft von Flüchtlingen im Café Heudorf kritisiert Enk die Nähe zum Nachbarhotel. Es handele sich um eines von wenigen in der Stadt, das sowohl Restaurant als auch Beherbergung anbiete. Die Unterkunft liege also »direkt an einer Stelle mit viel Tourismus«. Es gehe darum, »Konfliktpotenziale auszuschließen«. Damit meint er auf Nachfrage etwa, dass Bewohner abends Freunde einladen und bei offenen Fenstern laut Musik hören.

Der Bauausschuss hatte allerdings im Juni zugestimmt, dass das Café Heudorf - auch als früheres Hotel Schönenbrunnen bekannt - als dauerhafte Unterkunft mit 53 Betten genutzt werden darf. Will Enk das nun rückgängig machen? Na ja, meint Enk, das zwar nicht, aber das Landratsamt werde ja wohl einen befristeten Mietvertrag eingegangen sein. Das heißt, dass dieser womöglich nach einem Jahr aufgekündigt werden könne - zugunsten des Containerdorfs. Dann wäre zumindest etwas Zeit, um die Entwicklung abzuwarten. »Wenn es keine Beeinträchtigung gibt, wäre es ja wunderbar.«

Zur Halle in der Breitendieler Straße ist die Debatte komplizierter. Sie steht als Notunterkunft für die kurzfristige Unterbringung von frisch zugewiesenen Geflüchteten im Raum. Einer Nutzung mit 110 Betten hatte der Miltenberger Bauausschuss im Juli mit 5:4 Stimmen zugestimmt. Der Stadtrat hatte jedoch danach mit 11:6 Stimmen einen entgegengesetzten Beschluss gefasst.

Im Gegensatz zur Stadt vertritt das Landratsamt die Auffassung, dass die Zustimmung gilt und eine Rücknahme nicht möglich war. Laut Pressesprecherin Susanne Seidel werde der Bauantrag weiter geprüft. Je nach Ausgang der Prüfung gehe das Ergebnis an Stadt und Anwohner, die ihr Einverständnis nicht erteilt hatten. Ihnen stehe dann offen, den Rechtsweg zu beschreiten.

Karl Enk wendet auch gegen diesen Standort eine mögliche Lärmbelästigung für Nachbarn ein. Er wagt zu hoffen, dass eine Notunterkunft am alten Bahnhof zwischen Stadt und Landratsamt kompromissfähig ist.

Warum am alten Bahnhof?

Für ein Containerdorf dort spricht aus seiner Sicht die Lage: kaum Nachbarn, viel Fläche - etwa im Gegensatz zum Café Heudorf, wo es keine echte Freifläche davor gebe. Weiterer Vorteil: Die Miete falle weg. »Das ist kein Pappenstiel.« Er hält das Leben in Containern »als Erstunterkunft ohne Weiteres für ein Jahr zumutbar«, er kann sich dort Platz für 120 Betten vorstellen. »Wenn ich sehe, dass bei großen Baustellen wie Tunnelbauten Mitarbeiter bis hin zum Ingenieur wochenlang in Containern wohnen, dann ist das auch nicht menschenunwürdig.« Aber klar, wenn Flüchtlinge hier arbeiten wollten, gehe es darum, Wohnungen für sie zu finden.

Letztlich wäre aber auch ein Containerdorf nur eine zeitlich befristete Lösung, gibt Enk zu. Die Stadt Miltenberg will das Areal am Main neu gestalten. Da der Stadtrat die Pläne für ein Märktezentrum inzwischen aufgegeben hat, ist sich der ehemalige Stadtrat Enk sicher: Da die Planung nun neu beginne, werde da die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre wenig vorankommen. Die Container selbst stünden dem in der Zwischenzeit ja auch nicht im Wege.

Nun ist noch eines ungewöhnlich am Vorgehen des CSU-Arbeitskreises: Die Partei stellt mit Bernd Kahlert (CSU) ja den Bürgermeister, der zuletzt gegen die Notunterkunft gestimmt, das aber nicht weiter kommentiert hatte. Wäre da wirklich ein Antrag nötig gewesen oder hätte Karl Enk nicht erst einmal mit Kahlert über seinen Vorstoß reden können, um Möglichkeiten und Ideen mit der Stadtverwaltung auszuloten?

Enk antwortet darauf, er verstehe sich nicht als Sprecher des CSU-Ortsverbands oder gar der Fraktion im Stadtrat. Der kommunalpolitische AK verstehe sich als »selbstständig« und wolle ein »Diskussionsforum und Sprachrohr« für Bürger auch ohne Parteibuch sein. Der AK finde es auch schade, »dass der Landkreis nicht eine offene Diskussion mit den Gemeinden beginnt, bevor Liegenschaften angemietet werden«.

Kevin Zahn

Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch MILTENBERG. Für die Sitzung des Miltenberger Stadtrats am Mittwoch, 13. September, ab 18 Uhr im Rathaussaal stehen unter anderem folgende Themen auf der Tagesordnung: • Änderung des Bebauungsplans »Setzgasse/Unterer Steigeweg«. • Anpassung der Gestaltungssatzung für bauliche und für Werbeanlagen in der Altstadt • Antrag auf befristete Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke für Flüchtlingsunterkünfte - Beratung und Beschlussfassung. ()