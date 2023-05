Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Soll Erlenbachs Luna-Park ein Generationen-Park werden?

Stadtrat

Erlenbach a.Main 03.05.2023 - 11:34 Uhr < 1 Min.

Laut Stegmann war der Luna-Park, ein Spielplatz gegenüber dem Friedhof im Stadtteil Mechenhard, durch das Engagement von Bürgern entstanden. Nun machte die Vertreterin des Familienbeirats den Vorschlag, die Stadt könne den Park erweitern und so ein breiteres Angebot schaffen. Stegmann wünschte sich, dass der Bolzplatz neu angelegt werde, damit er das ganze Jahr nutzbar sei und der Ball nicht in der kalten Jahreszeit in matschigen Pfützen versinke.

Kerstin Stegmann kann sich auch einen Basketball-Korb, eine Kletterpyramide, Tischtennisplatten, Ruheliegen oder eine Holzlaube in dem Bereich gut vorstellen. Dann eigne sich der Luna-Park nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für ältere Kids. Schulen könnten zum Beispiel dorthin wandern. Für junge Familien würde der Hausbau in der Nähe interessanter. Der Vorschlag stieß im Stadtrat auf positive Rückmeldungen, das Gremium will sich damit noch beschäftigen.

