Solidarität mit Magna-Mitarbeitern

Dorfprozelten 13.06.2023 - 18:44 Uhr < 1 Min.

Laut einer Pressemitteilung der IG Metall über den Besuch machte der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats, Reiner Elgas, deutlich, dass eine Verabschiedung aus der Region sowie der Verlust der Arbeitsplätze nicht tragbar seien.

Beim Treffen forderte der IG-Metall-Beauftragte für Magna, Gebhard Schwägerl, die Arbeitgeberseite auf, sich mit allen Akteuren an einem Tisch zusammenzusetzen. Auch Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburgbetonte die Verhandlungsbereitschaft von Gewerkschaft und Beschäftigten.

Eingeschaltet in die Verhandlungen über die angekündigte Werksschließung hat sich inzwischen das bayerischen Wirtschaftsministerium in München. Hier steht ein vom Wirtschaftsministerium moderiertes Gespräch der sich Magna Geschäftsführung mit eine Delegation der Arbeitnehmervertreter an.

kü