»Sofort Feuer und Flamme«

Georg Ballmann: Förderverein der Frederik-und-Luca-Stiftung freut sich auf Benefizspiel am 5. Mai in Elsenfeld

Elsenfeld 12.04.2023 - 15:21 Uhr 2 Min.

Die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt wird am Freitag, 5. Mai, um 18.30 Uhr im Spessartstadion in Elsenfeld zu einem Benefizspiel antreten. Auf dem Bild präsentieren (von links) Thomas Duttine (ehemaliger Vorsitzender Elsava Elsenfeld), Rainer Schäfer (Konrektor Realschule Elsenfeld), Georg Ballmann (Förderverein Frederik-und-Luca-Stiftung) und Kilian Ballmann (Neuer Vorsitzender Fußballverein Elsava Elsenfeld) das Plakat für das Benefizspiel.

Herr Ballmann, wie kam das Benefizspiel zustande?Initiator des Spieles war die Realschule Elsenfeld in Person von Konrektor Rainer Schäfer, die im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Schule im Jahr 2021 ein besonderes Spiel auf die Beine stellen wollte und damit die Frederik-und-Luca-Stiftung unterstützen wollte. Pandemiebedingt war das zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, und wir haben die Idee verschoben. Als es wieder möglich war und wir mit der Idee auf die Eintracht, dank der Hilfe von Kurt Klühspies, Anfang 2022 zugegangen sind, ging alles sehr schnell. Schon im ersten Gespräch sagte uns Charly Körbel zu, dass die Traditionsmannschaft sehr gerne für ein solches Projekt antreten wird. Da die Termine für 2022 alle schon ausgebucht waren, haben wir uns auf einen der ersten Termine in diesem Jahr geeinigt. An dieser Stelle möchten wir uns stellvertretend für das ganze Team der Eintracht bei Charly Körbel für die tolle Unterstützung im Vorfeld und die tollen Aktionen am Spieltag bedanken. Wie liefen die Vorbereitungen mit der Realschule Elsenfeld und dem Fußballverein Elsava Elsenfeld?Als wir auf die Verantwortlichen der Elsava zugegangen sind mit der Frage, ob sie uns bei der Realisierung der Veranstaltung unterstützen würden, waren diese sofort Feuer und Flamme. Die Zusammenarbeit aller drei Mitwirkenden läuft hervorragend und sehr partnerschaftlich. Eine solche Veranstaltung zur organisieren ist ja eine große Herausforderung und bedarf einiges an Planung und Manpower. Die Stiftung könnte diese Aufgaben gar nicht alleine stemmen, daher auch an dieser Stelle einen großen Dank an die Realschule und die Elsava Elsenfeld für die tolle Unterstützung und das außergewöhnliche Engagement bei der Vorbereitung und Umsetzung. Wie werden die Erlöse aus der Veranstaltung bei der Stiftung eingesetzt? Seit 2021 engagiert sich die Stiftung am Bayerischen Untermain im Bereich Gewaltprävention. Unser Schwerpunktprojekt ist die Schulung von Fachkräften in Kindergärten und Grundschulen mit dem wissenschaftlich fundierten Präventionsprogramm »Faustlos«. Nach der Schulung vermitteln die Fachkräfte den Kindern Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut. Bisher hat die Stiftung weit mehr als 30 Einrichtungen und etwa 400 Personen mit dem Programm geschult. Daneben unterstützen wir Streitschlichter-, Mutmacher- oder Schulpsychologische Betreuungsprojekte. Wenn man sich die Entwicklungen bei Gewaltbereitschaft und Umgang miteinander anschaut, sieht man, wie wichtig es ist, schon im Kindes- und Jugendalter einzuwirken, um Kindern Wege aufzuzeigen, dass Gewalt die schlechteste Lösung ist. Mit dem Erlös des Spiels will die Stiftung noch mehr in diesem Bereich tun.

Karten: Vereinsheim Fußballverein Elsava Elsenfeld (Dammsfeldstraße 2, Elsenfeld), Gasthaus »Zur Alten Mainbrücke« (Glanzstoffstraße 2, Elsenfeld) Firma Ballmann (Erlenbacher Straße 36, Elsenfeld). Weitere Informationen: https://www.ful-stiftung.de

Hintergrund: Rahmenprogramm Benefizspiel Ab 15.30 Uhr erhalten 40 Kinder zusammengestellt aus Schülern der Realschule und des Fußballvereins Elsava Elsenfeld durch die Fußballschule der Eintracht eine zweistündige Trainingseinheit. Ab 16 Uhr ist der Einlass für die Besucher geöffnet. Es gibt Hüpfburgen, Torwandschießen und verschiedene Spiele. Die Erwachsenen können sich beim Fußball-Dart oder bei weiteren Herausforderungen messen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Halbzeit können Interessierte gegen einen kleinen Obulus einen Elfmeter gegen einen prominenten Torwart schießen und als Erinnerung den Ball mit nach Hause nehmen. Nach dem Spiel besteht die Möglichkeit, sich Autogramme von den Frankfurter Spielern zu holen. ro