Sodener klagen über geschotterten Radweg nach Sulzbach

Bauausschuss hat Thema behandelt

Sulzbach 18.11.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Manfred Rodenhausen ist gerne mit dem Rad unterwegs. Der geschotterte Weg von Sulzbach nach Soden ist ihm dabei aber ein Dorn im Auge.

Immer wieder - und das schon seit Jahren - regt sich der Sodener über den Schotter auf, über den er auf dem Wachenbachweg durch den Wald fahren muss. »Das Stück ist immer schlammig«, findet Rodenhausen. Nicht nur er, sondern auch viele Pendler, die vom Auto aufs Rad umgestiegen sind, würden sich täglich ihre Klamotten »einsauen«. Der Weg sei bei schlechtem Wetter kaum zu befahren.

Neuer Grund zur Unmut

Und jetzt gibt es neuen Grund zur Unmut für den Rentner: Am 12. Oktober beschloss der Bauausschuss der Marktgemeinde Sulzbach ohne Gegenstimme, den Weg instandzusetzen - mit neuem Schotter. Eine Information, die Rodenhausen im Mitteilungsblatt las. Circa 33.000 Euro soll die Instandsetzung kosten, ein Lohnunternehmen aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis soll sich darum kümmern. Das treibt den Sodener auf die Palme: »Wer glaubt, wir hätten in Berlin eine schlechte Regierung, die nichts zustande bringt, der kennt den Sulzbacher Gemeinderat nicht.« Der brächte bei diesem Thema schon seit Jahrzehnten nichts auf die Reihe, so der Rentner, der früher unter anderem als Industriekaufmann und Bilanzbuchhalter arbeitete.

Wechselklamotten dabei

Ähnlich sieht das Ganze Grit Lange. Sie ist die Nachbarin von Manfred Rodenhausen und fährt in der warmen Jahreszeit in 40 Minuten mit dem Rad von Soden zu ihrer Arbeitsstelle in Aschaffenburg. Dabei nutzt sie den geschotterten Radweg. »Ich hab immer Wechselklamotten dabei«, berichtet sie, spricht gar mit einem Lachen von einem »zweiten Kleiderschrank« auf der Arbeit. »Es ist kein schönes Fahren mehr«, findet sie. Gerade, wenn man ein Rad mit schmalen Reifen habe. Auch der Gehsteig, der nach der Schotterstrecke auf dem letzten Abschnitt nach Soden von Fahrrädern mitgenutzt werden kann, sei uneben.

Wer durch den Wald von Sulzbach nach Soden fährt, bekommt es mit einem geschotterten Wegabschnitt zu tun. Die Konsequenz bei Nässe: schlammige Kleidung.

Für Norbert Elbert (CSU) ist der Radweg ein »sehr schwieriges« Thema. Elbert ist dritter Bürgermeister von Sulzbach und im Zuge einer Übergangsregelung zuständig für die Aufgaben des Bürgermeisters. Der vorige Amtsinhaber Martin Stock (CSU) ist seit dem 30. Oktober Abgeordneter im bayerischen Landtag. Erst am 28. Januar wird sein Nachfolger gewählt. Elbert hat unserem Medienhaus ein Protokoll der Sitzung des Bauausschusses zur Verfügung gestellt. Die acht Ausschussmitglieder besprachen demnach, dass im Vorfeld viel unternommen werden müsste, wenn man sich für einen Vollausbau entscheiden würde. So liege der Weg etwa im Naturschutzgebiet »Feuchtwiesen im Sulzbachtal« und in einem Flora-Fauna-Habitat (FFH). Das würde zum Beispiel FFH-Verträglichkeitsprüfungen und eine Prüfung in Bezug auf den Artenschutz erfordern, wenn ein Eingriff in diesem Gebiet vorgenommen würde.

Aussage der Regierung

Auch seien Absprachen mit dem Landratsamt Miltenberg, dem Staatlichen Bauamt Aschaffenburg und Grundstückseigentümern notwendig. Im Protokoll des Ausschusses, das auch im Sulzbacher Mitteilungsblatt zu lesen war, heißt es: Nach Aussage der Regierung könne erst dann entschieden werden, ob das Vorhaben förderfähig ist, wenn der komplette Förderantrag vorliege. »Ein Vollausbau und eine gegebenenfalls mögliche Förderung wären deshalb aus Sicht der Mehrheit des Ausschusses auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben«, heißt es weiter. Stattdessen entschied man sich zur Instandsetzung mit Schotter, was laut einem Miltenberger Ingenieurbüro drei bis fünf Jahre halten könne.

Der vorübergehende Leiter der Amtsgeschäfte Elbert weist darauf hin, dass der Weg nicht allein von Radfahrern genutzt werde. Er werde schon jahrelang von der Land- und Forstwirtschaft befahren. Auch das wurde gemäß des Protokolls im Bauausschuss angesprochen. Würde man dem Weg eine Schwarzdecke verpassen, würde das nicht lange halten, so Elbert. Der dritte Bürgermeister gesteht aber ein, dass der Weg für Rennräder keine Option ist. Doch für Mountainbikes und andere Räder sei es »ein ordentlicher Weg«. Man müsse eben bei Nässe daran denken, dass es spritzt.

»Neue Ausreden erfunden«

Der E-Bike-Fahrer Manfred Rodenhausen regt sich weiter über die Haltung der Marktgemeinde auf: »Ich habe schon vier Bürgermeister-Generationen erlebt, die immer wieder neue Ausreden erfunden haben, um einen Vollausbau zu verhindern.« Auch stößt ihm sauer auf, dass nun eine Firma den Weg instand setzt. Früher hätten das noch die Gemeindewerke übernommen. Er kann sich einen Seitenhieb auf den Ex-Bürgermeister Martin Stock ebenfalls nicht verkneifen: »Unser Oberhaupt hat sich nach München abgesetzt, wo er bestimmt keinen Radweg bauen muss.«

Keine komplette Lösung des Problems, aber immerhin doch ein Ansatz zur Verbesserung schwebt derweil Elbert vor. »Man könnte ja den Gehsteig breiter machen«, schlägt er vor und bezieht sich damit auf den Abschnitt kurz vor Soden. Er selbst sei den Gehsteig schon häufiger mit dem Rad gefahren. »Das ist nicht ganz einfach, wenn jemand entgegen kommt.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Soden als "Schlusslicht"? Manfred Rodenhausen übt weitere Kritik. Er findet, sein Heimatort sei "das Schlusslicht im Landkreis". Er ist der Meinung: "Wir haben keinen Laden, keine Bank und eine ganz schlechte Busanbindung nach Aschaffenburg." So gebe es abends und am Wochenende gar keinen Bus. Auch Grit Lange aus Soden sagt: "Wir sind ein richtig totes Eckchen." Norbert Elbert (CSU), der nach Martin Stocks Einzug in den Landtag als stellvertretender Bürgermeister die Amtsgeschäfte in Sulzbach führt, erwidert: "Wir sind nicht das Schlusslicht." So fahre siebenmal am Tag ein Bus über den Aschaffenburger Ortsteil Gailbach nach Aschaffenburg. Bürger hätten auch die Möglichkeit, bis in die Nacht hinein ein Sammeltaxi anzurufen, das die Gemeinde bezuschusse. Ein Blick in den Fahrplan der Linie 63 zeigt: Der letzte Bus von Soden nach Aschaffenburg fährt um 17.50 Uhr im Sodener Oberdorf ab. Von Aschaffenburg nach Soden kommt man unter der Woche achtmal - Schulbusse miteingerechnet. Der späteste Bus fährt am Hauptbahnhof um 18.20 Uhr los. Samstags und sonntags fahren keine Busse von Soden nach Aschaffenburg und auch nicht umgekehrt. Elbert betont jedoch: Man könne ja auch von Soden nach Sulzbach fahren. Von dort habe man "alle Möglichkeiten" weiterzufahren. Elbert antwortet weiter: Man habe sich bemüht, dass die Banken wenigstens einen Geldautomaten in Soden belassen. "Herr Stock - das will ich ausdrücklich betonen - hat sich dafür stark gemacht", so der CSU-Mann. Letztlich kam es nicht dazu. Darüber hinaus habe die Gemeinde Händlern einen Platz in Soden angeboten, an dem sie Verkaufsstände betreiben hätten können. "Es hat keiner gewollt." Immerhin: Mindestens einmal pro Woche fahre ein Bäcker nach Soden. (juh)