So war der traditionelle Festumzug der Miltenberger Michelsmess'

Flotte Musik, festliche Kutschen, jubelnde Menschen

Jedes Jahr ein Hingucker, das Prachtgespann der Brauerei Faust. Viele historische Uniformen und Anzüge waren beim Umzug aus der Region mit dabei. Der Bänderbaum, immer wieder mit den vielen Kindern schön anzuschauen. Die Kindergruppen des Umzugs waren mit ihren Fähnchen oder großen Sonnenblumen die Hingucker des Umzugs.

Über einhundertvierzig Kinder in rot-weißbraunen Kostümchen und mit leuchtenden Sonnenblumen oder Fähnchen in der Hand begeisterten die Zuschauer und waren schlichtweg ein Hingucker. Musikkapellen in schnittigen Uniformen, Fußgruppen in bunten Trachten, festlich geschmückte Pferdekutschen und Traktoren waren ebenfalls eine Augenweide für die jubelnden Menschen.

Bürgermeister, Festwirt, Messeleitung, Vertreter des Patenschaftsverbandes Panzerbataillon 363 aus Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis), Ehrengäste aus den Partnerstädten Arnouville und Dux, Stadtknechte und Fahnengruppen richteten ihre freundlichen Blicke und Gesten an Alt und Jung. Die großzügige Verteilung von Bonbons und Schokolade sorgte für zusätzliche Freude bei den Zuschauern. Inmitten des Umzugs vom Schwarzviertel bis zum Festzelt war eine Konstante zu finden - er ist immer präsent: s´Michele. Stolz saß er mit seiner Fanfare auf seinem Pferd.

Besonderen Anklang fand der rollende Bierausschank der Brauerei Faust. Hier kamen die Helfer mit dem Zapfen kaum nach. Das traditionelle Prachtgespann des Brauhauses bildete den krönenden Abschluss. Nun blicken die Organisatoren und Teilnehmer voller Freude auf die Michaelismesse.