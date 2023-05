So war der erste Kunsthandwerkermarkt im Fürstlichen Seegarten Amorbach

Freizeit

Amorbach 01.05.2023 - 11:47 Uhr < 1 Min.

Hunderte Menschen strömen auf den ersten Kunsthandwerkermarkt im Fürstlichen Seegarten Amorbach

Eigentlich sollte der Markt am Schlossplatz stattfinden, aber wohl aufgrund der Baumaßnahmen haben die Veranstalter, Hermann Scherer von der Event und Marketingagentur Scherer in Kooperation mit dem Informationszentrum Bayerischer Odenwald, den Markt in den Fürstlichen Seegarten verlegt. Das war auch gut so, denn die nüchternen Pagodenzelte und Stände wirkten in der gerade frisch erblühenden, seeumringten Baumkulisse schöner.

Zum Kunsthandwerker reiste zum Beispiel ein interessanter Schuhmacher aus dem Allgäu an, der bequeme Clogs herstellt und mit Kuhfell überzieht. Oder ein Künstler, der aus altem Besteck Schmuck oder Alltagsgegenstände formt und biegt. Auch Schmuckhändler, die ihre Ringe und Kettchen noch selbst herstellen, konnte man bestaunen. Neben den Kunsthandwerkern gab es auch Alltagsgegenstände für den Garten, Bekleidung, Taschen, Alpakaprodukte, Wurstwaren, Schmuckstücke, Klangschalen und vieles mehr.

Besonders schön waren neben dem kleinen Jagdschlösschen weiße Sitzmöbel im Landhausstil in der Nähe einer Bar, die mit liebevoll zubereiteten Cocktails und kleinen Leckereien lockte. Der Markt bot einen bunten Mix, der zwar schön war, aber noch Luft nach oben hat. Wenn beim nächsten Mal noch mehr Kunsthandwerker kämen und die Qualität der Stände nicht abfällt, könnte diese Veranstaltung eine feste Institution und neues Highlight im Amorbach-Kalender werden.

Anja Keilbach