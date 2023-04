So sicher wie im Kreis Miltenberg ist Bayern sonst nirgends

Die voll­mun­di­ge Ein­stu­fung des Land­k­rei­ses Mil­ten­berg als »si­chers­ten Land­kreis Bay­ern« durch In­nen­mi­nis­ter Joa­chim Her­mann am ver­gan­ge­nen Sonn­tag beim »Blau­licht­emp­fang« in Obern­burg lässt sich nun nicht mehr so leicht als po­li­ti­sche Sonn­tags­re­de ab­tun. Der am Mitt­woch vor­ge­leg­te Si­cher­heits­be­richt der Po­li­zei­in­spek­tio­nen Mil­ten­berg und Obern­burg be­stä­tigt die Aus­sa­ge des In­nen­mi­nis­ters. Und zwar so­wohl beim Kri­mi­na­li­täts­ge­sche­hen als auch bei der Ver­kehrs­si­cher­heit.