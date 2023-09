Akustik bremst Euphorie beim Auftritt von Clemens Bittlinger in Erlenbacher Kirche

»So richtig sprang der Funke nicht über«

Erlenbach a.Main 24.09.2023 - 16:53 Uhr 3 Min.

Clemens Bittlinger mit den beiden Instrumentalisten und der Singgruppe bei seinem Konzert "Bleibe in Verbindung" in der Erlenbacher Kirche St. Peter und Paul.

Nachprüfbar ist das nicht. Aber dass bei dem gewohnt engagierten und sympathischen Auftritt Bittlingers und seiner beiden exzellenten Musikkollegen - Keyboarder David Plüss Percussionist David Kandert - das Publikum nicht gerade euphorisch mitging, steht fest. Auch fiel das Mitsingen eher zurückhaltend aus - gerade, wenn man andere Auftritte des Liedermachers miterlebt hat. Das mag auch an der »nur« zu zwei Dritteln gefüllten großen Kirche gelegen haben, in der Intensität und mitreißende Begeisterung nicht so einfach entstehen wie in kleineren Räumen oder bei Open-Air-Auftritten des Sängers und Gitarristen. Hauptursache aber war sicher der längst nicht optimal gelaufene Soundcheck.

Von »Sing Out« unterstützt

Bittlinger und die beiden Instrumentalisten erfüllten durchaus die Erwartungen und wurden dabei von der Erlenbacher Singgruppe »Sing Out« eher zurückhaltend, aber sehr harmonisch unterstützt. Die 14 Frauen und ein Mann, dirigiert von Gabi Stegmann, waren gut zu verstehen - durchaus erholsam bei diesem Sound.

Bittlinger selbst wurde vor vielen Jahren von einer großen Wochenzeitung als »Mischung aus Fliege und Bruce Springsteen« bezeichnet - eine Charakterisierung, über die man lachen kann. Sie trifft aber auf den Bittlinger des Jahres 2023 ganz sicher nicht zu. Vor allem der eher salbungsvolle Ton des einst bekannten »Fernsehpfarrers« liegt dem inzwischen 64-jährigen Aushängeschild des Neuen geistlichen Liedes in Deutschland sehr fern.

Sein Credo lautet schon seit 40 Jahren: »Ich möchte andere Menschen - gerade auch solche, die mit Kirche nichts mehr anfangen können - mit hinein nehmen in die Schönheit und Lebendigkeit des christlichen Glaubens.« Das gilt bis heute und war auch in Erlenbach spürbar, wo er vor allem Songs von seiner CD »Bleibe in Verbindung« hören ließ.

Dass auch etliche Titel auf dieser CD wie Überschriften aus Lebensratgebern klingen, muss kein Kritikpunkt sein, sondern passt gut zur »Mission« des Pfarrers und Songwriters. »Sieh im Fremden das Vertraute« oder der Titelsong »Bleibe in Verbindung« sind gut gemeint, auf der CD auch in akustisch perfektem Sound gut gemacht und durchaus wert, dass man über sie nachdenkt. Dass der Bittlinger des Jahres 2023 oft viel direkter, oft auch ein bisschen flapsig klingt, mit Sprichwörtern spielt und auch mal mit Wortspielen die Zuhörer zum Lachen bringt, zeigt eine Lockerheit, die vielleicht etwas mit der langen Bühnenerfahrung und dem zunehmenden Alter zu tun hat.

Kontakt zu Zuhörern

Und wenn das mal nahe am Kalauer vorbeischrammt, muss man das nicht negativ sehen, weil es auch am Freitag den Kontakt zu den Zuhörern stärkte. Ein Beispiel ist ein »Versprecher«. Bittlinger sagte »buddhistisches Standesamt« statt »Statistisches Bundesamt«. Sätze wie: »Sollte es Ihnen an diesem Abend wider Erwarten gut gehen« oder die Kritik am deutschen Jammern - »und wenn mal alles stimmt, dann zieht's« - kamen jedenfalls gut an.

Begeisterungsstürme wollte Bittlinger mit diesem Programm vielleicht auch gar nicht auslösen. Warum sonst hätte er das »Amazing Grace« der deutschen Version »Von Gnade singt« so zurückhaltend, fast sachlich interpretiert? Gegen Ende gab es einen kleinen Höhepunkt, als sich die meisten Zuhörer beim »Steht auf« tatsächlich von den Bänken erhoben und die Hände nach oben reckten.

Es war ein Konzert mit schönen Momenten, mit dem Aufruf zum Aufräumen im eigenen Leben, mit einem Plädoyer für die Ökumene und für Menschlichkeit - leider aber nicht in dem Sound, den man sich gewünscht hätte. In den Worten des Paares, das das Konzert früher verließ: »So richtig sprang der Funke nicht über.«

HEINZ LINDUSCHKA

Zur Person: Clemens Bittlinger Der evangelische Pfarrer, Liedermacher und Buchautor Clemens Bittlinger wurde 1959 in Mannheim geboren. Er wuchs in einer Pfarrersfamilie in der Pfalz, in Niedersachsen, in den USA und im unterfränkischen Wetzhausen auf. Er übernahm von 2020 bis 2022 eine halbe Pfarrstelle im südhessischen Mörlenbach. Er lebt mit Frau und zwei Kindern im Odenwald. Heute gilt Bittlinger als einer der erfolgreichsten Sänger und Komponisten des Neuen geistlichen Liedes und findet auch mit seinen Kinderliedern gute Resonanz. 1981 lernte er bei den Aufnahmen zu seiner ersten LP »Mensch, bist du's wirklich?« den Schweizer Pianisten und Produzenten David Plüss kennen, mit dem er bis heute zusammenarbeitet. Der große Durchbruch kam mit seinem Auftritt vor 30.000 Zuhörern beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2007 in Köln. Auf dem Deutschen Katholikentag 2008 sang er sein Lied »Mensch Benedikt«, das Shitstorms im Netz bis hin zu Gewaltandrohungen provozierte. Im Laufe seiner gut 40-jährigen Karriere hat Bittlinger über 4000 Konzerte gegeben und CDs mit einer Gesamtauflage von gut 400.000 Stück verkauft. Dazu kommen rund zwei Dutzend Bücher. (hlin) Mehr Infos: https://bittlinger-mkv.de/