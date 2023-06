So behandelt Erlenbachs Neurologie Schlaganfälle

Zwei Helios-Oberärzte geben Einblick

Das Tablet ist allgegenwärtig, auch bei Besprechungen. Hier im Gespräch: die Oberärzte Joachim Oparraguirre De las Casas (links) und Roland Tineo Caballero mit zwei Pflegekräften der Schlaganfall-Station.

Zwei Rettungssanitäterinnen stellen den Ernstfall dar: Bei einem Schlaganfall gilt es, keine Zeit zu verlieren und den Patienten in den Schockraum der Helios Klinik zu bringen.

Der Mann wird so schnell es geht zu einem Raum gebracht, der ebenfalls nur wenige Meter entfernt liegt. Hier wird mithilfe der Computertomographie (CT) ein Bild von seinem Gehirn gemacht. Ein heller Fleck auf der Aufnahme zeigt eindeutig: Der Mann hat eine Blutung. Jetzt können die Ärzte entscheiden, wie sie ihn therapieren.

So oder so ähnlich läuft es ab, wenn Menschen mit den Symptomen eines Schlaganfalls ins Erlenbacher Krankenhaus eingeliefert werden. Den Weg, den der Erkrankte in einem solchen Fall nimmt, erklären zwei Oberärzte der Neurologie: Roland Tineo Caballero und Joachim Iparraguirre De las Casas. Sie zeigen unserem Medienhaus ihren Fachbereich, die Neurologie. De las Casas lobt die kurzen Wege in der Helios Klinik: »In größeren Häusern oder Unikliniken muss man gefühlt Kilometer mit dem Patienten laufen.« Wenn alles gut funktioniere, brauche man in Erlenbach von der Ankunft in der Notaufnahme bis zum CT gerade mal fünf Minuten.

Auf diesem Bild des Gehirns ist rechts eine helle Stelle zu sehen. Es handelt sich um eine Blutung bei einem Schlaganfall.

Lange Wege sollten vermieden werden, denn - wie sein Kollege Caballero betont: »Time is brain.« (»Zeit ist Gehirn.«) Nur in den ersten Stunden nach dem Beginn der Symptome könne man etwas gegen einen Schlaganfall tun. Tatsächlich ist es die häufigste Erkrankung, mit denen die beiden Oberärzte zu tun haben.

De las Casas spricht von einem »kleinen Einmaleins«, das jeder zum Thema Schlaganfall kennen sollte. Auch hier kommt ein englischer Begriff zum Tragen: »FAST« (»schnell«). Das steht für »Face, Arm, Speech, Time« (»Gesicht, Arm, Sprache, Zeit«). Ist das Gesicht schief, kann der Arm nicht mehr bewegt werden und funktioniert das Sprechen nicht, so ist es laut den Neurologen ganz wichtig, sofort den Rettungsdienst anzurufen.

Mit diesem CT-Gerät können Bilder vom Gehirn gemacht werden.

Mit Medikamenten therapieren

Je nachdem, was den Schlaganfall ausgelöst hat - zum Beispiel ein Gerinnsel oder ein geplatztes Gefäß - können die Betroffenen mit Medikamenten therapiert werden. Bei größeren Gerinnseln kann im Rahmen einer Katheteruntersuchung mit einem kleinen Draht von der Leiste bis ins Gehirn vorgedrungen werden, um das Gerinnsel zu entfernen. Letzteres ist allerdings nicht in Erlenbach möglich, sondern in größeren Kliniken, wie der Helios Klinik in Wiesbaden.

Oberarzt Roland Tineo Caballero zeigt mithilfe der Helios-Pressesprecherin Sandra Kern, wie ein Ultraschall der Halsgefäße funktioniert.

Mithilfe eines Ultraschall-Geräts kann bei den Patienten auch überprüft werden, ob es Veränderungen oder Verschlüsse an den Gefäßen im Hals gibt. Am Tag unseres Besuchs darf für die Untersuchung Pressesprecherin Sandra Kern herhalten. De las Casas macht einen Witz, weil Kern nicht raucht und jung ist: »Dann sehen wir jetzt gleich makellose Gefäße.« Oberarzt Caballero hält den Ultraschallkopf an ihren Hals. Gleich darauf ist ein gleichmäßiges Rauschen zu hören: Das Blut, das pulsiert. Ein roter Fleck erscheint auf dem Bildschirm. »Das sind die Arterien«, erklärt Caballero. »Bei Ihnen ist alles in Ordnung«, sagt er zur Pressesprecherin. Gäbe es eine Engstelle, müsste operiert werden.

Sind all diese Untersuchungen gemacht, kommt der Patient auf die sogenannte Stroke Unit, also die Schlaganfall-Station. De las Casas erläutert das Prinzip: »Es ist im Endeffekt eine Überwachungsstation. Die Patienten sind an Monitore angeschlossen. Herzrhythmus, Blutdruck, Sauerstoffsättigung werden ständig gemessen.« Das haben die Pflegekräfte im Schwesternzimmer auf mehreren Monitoren im Blick. Gibt es einen Herzstillstand oder Pausen, werde ein Alarm ausgelöst.

An diesem Tag ist eines der Zweibettzimmer auf der Station leer. Doch alles ist einsatzbereit: Anschlüsse in der Wand für Sauerstoff, Geräte zum Absaugen für den Fall, dass sich der Patient verschluckt, und weitere Monitore für die Lebenszeichen. Nebenan im Krankenzimmer ist gerade ein Ergotherapeut bei der Arbeit. Auch Physiotherapeuten sowie Logopäden seien ab Tag eins nach dem Schlaganfall bei den Patienten im Einsatz, erklärt De las Casas: »Sodass man sofort wieder anfängt, zu trainieren.«

Hier werden akute Notfälle behandelt: der sogenannte Schockraum in der Helios Klinik Erlenbach. Auch Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, werden hier erstversorgt.

Es gibt aber natürlich nicht nur Schlaganfälle, mit denen sich Caballero und De las Casas befassen. Denn die Neurologie behandelt generell die Erkrankungen des Nervensystems. Dazu zählt zum Beispiel auch die Hirnhautentzündung. In besonders schweren Fällen könnten Patienten daran innerhalb von nur 24 Stunden sterben. Aber auch Multiple Sklerose - zumindest die Erstdiagnose - sowie Demenzen fallen in ihren Fachbereich. Letztere werden unter anderem durch Nervenwasseruntersuchungen festgestellt.

Mithilfe von Elektroden, die auf die Haut geklebt werden, können darüber hinaus die Nerven gemessen werden. De las Casas und Caballero besuchen zur Veranschaulichung eine Patientin, bei der gerade eine Untersuchung am Bein vorgenommen wird. Ein Krankheitsbild sei die Polyneuropathie, bei der Nerven geschädigt wurden. »Die Patienten haben das Gefühl, auf rohen Eiern zu laufen«, beschreibt es De las Casas. Oder sie verspürten brennende Schmerzen in den Füßen.

Nicht unangenehm

Einen Raum weiter klebt eine Helios-Mitarbeiterin Elektroden auf den Kopf eines Mannes. Hier geht es um die Messung von Hirnströmen, die beispielsweise bei Epilepsien wichtig ist. Unangenehm sei das nicht, betont die Helios-Mitarbeiterin. Nur: »Danach kann man nicht zum Opernball gehen, da muss man sich erst die Haare waschen«, sagt sie lachend.

So funktioniert die Messung von Hirnströmen.

Zurück zum Thema Schlaganfall: Wie gut solche Fälle ausgehen können, zeigt sich bei einer 87-jährigen Großheubacherin, die inzwischen auf der Akutgeriatrie untergekommen ist. Christina Zillig war vor Kurzem dabei, sich Essen zu machen. Da fiel ihr das Messer aus der Hand. Auch der Teller fiel runter und das Zusammenfegen der Scherben klappte nicht. »Da wollte ich fluchen.« Aber: »Es ist aber nichts mehr gegangen.« Weil sie alleine lebt, hatten ihre Kinder ihr einen Hausnotruf eingerichtet. Glück im Unglück, denn den konnte sie noch betätigen. »In zehn Minuten war ich hier im Krankenhaus.« Beim Sprechen merke sie noch etwas, aber alles in allem sagt Zillig: »Mir geht's jetzt gut.«

JULIE HOFMANN

Zahlen und Fakten: Neurologie und Akutgeriatrie Roland Tineo Caballero und Joachim Iparraguirre De las Casas sind zwei von fünf Oberärzten im Bereich der Akutgeriatrie und Neurologie der Erlenbacher Helios Klinik. Der Chefarzt heißt Mohamed Lamine Benghebrid. Die Akutgeriatrie ist gewissermaßen die Schnittstelle vom akuten medizinischen Problem hin zur geriatrischen Reha. Zum Team gehören neun Assistenzärzte. In beiden Abteilungen zusammen arbeiten 51 Pflegekräfte. Dazu kommen noch einmal 31 Pflegekräfte in Miltenberg, wo Helios eine Fachklinik für geriatrische Rehabilitation betreibt. Zudem sind Logopäden, Psycho-, Physio- und Ergotherapeuten im Einsatz. Im Jahr 2022 wurden auf der Neurologie 2050 Patienten behandelt, davon über 1600 stationär. (juh)