Smart-Mom gegen Alexa

Obernburg 27.03.2023

Mit seinem aktuellen Programm »Sittenstrolch« begeistert Mathias Tretter in der Obernburger Kochsmühle.

Nostalgie und Aktuelles

Locker und leicht war seine Performance. Die Pointen sprudelten nur so aus ihm heraus. Das Publikum zeigte sich begeistert, konnte sich vor Lachen kaum halten. Geschickt verknüpfte der Kabarettist Nostalgisches mit Aktuellem. Er berichtete von den Erfahrungen aus seiner Kindheit in Franken, als es noch kein Smart-Home gab und es nur einem lauten Ruf seines Vaters nach Bier bedurfte. Umgehend wurde das mit dem gefüllten Pils-Glas auf dem Tisch von Smart-Mom »Mutti« erfüllt. »Das kann Alexa nicht«, resümierte er.

Kein erhobener Zeigefinger steckte in seinen Texten, sondern eine in Bildsprache eingebettete Sichtbarkeit des alltäglichen Wahnsinns der Befindlichkeiten. So zeigte Mathias Tretter auf, dass gerade in den sozialen Medien von den eigentlich wichtigen Dingen abgelenkt wird, die Menschen sich auf Gendersternchen und sexuelle Neigungen konzentrieren, ohne sich dem wirklich Wichtigem zu widmen. »Ich fühle mich als Mann im Körper eines Mannes«, gab er mit einem deutlichen Augenzwinkern zu.

Im Dialog mit seinem virtuellen Schulfreund und Langzeit-Philosophiestudenten Ansgar tauschte sich Tretter mit einem Schwenk auf die Veränderungen der Weltpolitik aus, bei der die vor Jahrzehnten rückständigen Chinesen mittlerweile zur Weltmacht herangereift sind, beispielsweise in der Digitalisierung den Europäern gegenüber einem deutlichen Vorsprung haben. Angesichts der Tatsache, dass Ansgar mit der Musikerin Li liiert ist, hat das chinesische Thema immer wieder Einfluss auf den Inhalt, der auch hin und wieder in den »Kränzchen-Algorithmus« von »Smart-Mom« einfließt.

Witzige Standardantwort

Ganz witzig war Mathias Tretters immer wiederkehrender Antwort auf überflüssige und nervige Fragen: »Weißt du eigentlich, was auf den Intensivstationen los ist?« Diese Pointe ist wohl in der Zeit des Corona-Lockdowns entstanden und hat mehr nostalgischen Charakter, saß aber trotzdem, was sich in der Reaktion des Publikums abzeichnete.

Zum Ende des Programms las Tretter einen Text, der sich aufs Gendern bezog und erhielt dafür und auch für das gesamte Programm tosenden Applaus. Eine Zugabe in Form einer Anekdote gab es auch und den Wunsch für viel Glück im chinesischen Jahr.