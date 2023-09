Sinkende Steuereinnahmen, steigende Kosten

Stadtrat in Kürze

Obernburg. In der Stadtratssitzung am Donnerstag in Obernburg wurden weitere Themen beraten.

Nichtöffentliche Sitzung: Für einen Abschnitt der Nibelungenstraße wurden die Straßen- und Tiefbauarbeiten zum Angebotspreis von 1,24 Millionen Euro an die Firma Adolf Kunkel aus Aschaffenburg vergeben.

Informationen: Bürgermeister Dietmar Fieger informierte, dass die Eltern der Kindergartengruppe "Waldwichtel" über den Wechsel dieser Gruppe von der Kita Altstadt zur Kita Sonnenhügel zum 1. Januar 2024 informiert wurden. Am neuen Südkreisel wurde das Hinweisschild zum Waldhaus angebracht. Die Bau- und Aufstellarbeiten für den neuen Spielplatz an der Johannes-Obernburger-Schule haben begonnen. Der anfallende Aushub wird auf dem ehemaligen Lagerplatz unterhalb der Wendelinuskapelle verfüllt, danach im Rahmen eines Förderprogramms dort eine Blühwiese angelegt. Begonnen haben die Arbeiten zur Pflastersanierung auf dem Kirchplatz/Stiftshof, der Vollausbau der Nibelungenstraße beginnt kommenden Montag. Für die anstehenden Wahlen im Oktober wurden an 33 Prozent der Wahlberechtigten bereits Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Minigolfanlage in Eisenbach wurde an den neuen Pächter übergeben und ist seit 2. September wieder eröffnet. hjf