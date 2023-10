Simon und Jan begeistern in der Kochsmühle in Obernburg

Kabarett: Politische Unkorrektheiten bis hin zum Tabubruch

Obernburg 29.10.2023 - 10:01 Uhr 1 Min.

Hochmusikalisch und mit beißendem Witz präsentiert sich das Duo Simon und Jan auf der Obernburger Kleinkunstbühne

Sie hatten nicht nur Lieder aus ihren früheren Programmen im Gepäck, sondern auch Neues mitgebracht und kündigten es als »weltweite Premiere« in Obernburg an. Es ist hochaktuell und nachhaltig, was die Norddeutschen mit ausgeprägtem Humor- und Musik-Gen bei ihren Konzerten auf die Bühne bringen. Sie lassen Hirn vom Himmel regnen und wollen die rechtsgerichteten Wähler darüber aufklären, dass das Ignorieren von Fakten und brauner Soße in Deutschland bereits ausprobiert worden ist - mit hinlänglich bekannten Folgen.

Intelligent gereimt, zynisch und immer auf den Punkt

Simon Eickhoff hat seine Rasta-Locken für einen flotten Kurzhaarschnitt fallen gelassen. Es steht ihm gut, wie viele im Publikum meinen und auch die Rezensentin des Medienhauses Main-Echo. Jan Traphan ist, wie er immer war, ein brillanter Texter und Moderator mit Schirmmütze als Markenzeichen. Beide setzen ihren traurigen Blick auf, zupfen virtuos Gitarre und singen Lieder mit Tiefgang, intelligent gereimt, manchmal zynisch, in vielen Texten enorm witzig und immer auf den Punkt gebracht.

In gewisser Weise gehören die politischen Unkorrektheiten bis hin zum Tabubruch, meist verpackt in unschuldig-zarte Melodien, zum Konzept der Liedermacher aus dem hohen Norden. Soll einer nochmal sagen, die Norddeutschen hätten keinen Humor. Mitnichten. Es ist gut, dass ihr ursprünglich gefasster Berufswunsch, als Lehrer Musikschüler in die Kunst des Gitarrenspielens einzuführen, nicht realisiert wurde. Sonst wären die Freunde des niveauvollen Musikkabaretts um eine Attraktion ärmer.

Ohne Frage, die Musikalität von Jan Traphan und Simon Eickhoff ist beeindruckend. Sie werden sogar »mozärtlich«, und das in rasantem Tempo. Mozarts »Rondo alla Turca« mit Gitarre interpretiert, das hat schon was. Beide haben ein Gespür für starke Melodien. In der Obernburger Kochsmühle waren sie schon mehrmals zu Gast und haben die Menschen im Saal begeistert. Auch am Freitagabend wieder. Erst nach mehreren Zugaben wurden sie aus dem Musentempel der Römerstadt entlassen.

ruw