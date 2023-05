Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Silberabzeichen des THW für Joachim Stark

Obernburgs Ortsbeauftragter für sein Engagement geehrt

Obernburg 14.05.2023 - 14:34 Uhr < 1 Min.

Der Landesbeauftragter des Technischen Hilfswerkes (THW) Dr. Fritz-Helge Voß zeichnete Joachim Stark mit der zweithöchsten deutschen THW-Ehrung, dem Ehrenzeichen in Silber der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, aus.

Voß würdigte in seiner Laudatio die Verdienste Starks um den Ortsverband Obernburg, dem dieser 1981 beitrat. Im Laufe der Jahre übernahm Joachim Stark die Aufgaben eines Trupp-, eines Gruppen- und eines Zugführers und schließlich des Ortsbeauftragten. Ergebnis seiner Bestrebungen um die Ausbildung des THW-Nachwuchses seien Erfolge mit ersten Plätzen bei Landes- und Bundeswettkämpfen der Instandsetzungszüge gewesen, so Voß, der auch Joachim Starks kameradschaftlichen Umgang, Umsicht und Menschenkenntnis würdigte. Mehrere Großeinsätze, in denen das THW Obernburg eingesetzt war, wurden unter Leitung von Stark erfolgreich abgewickelt.

Ralf Hettler