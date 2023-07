Shell-Tankstelle in Elsenfeld geschlossen

Endgültig geschlossen hat seit Anfang dieser Woche die Shell-Tankstelle in der Marienstraße 37 in Elsenfeld. Die Spritpreise auf der Anzeigetafel sind verschwunden und ein Bauzaun verhindert das Betreten des Grundstücks. Der Vertrag der Shell-Tankstelle endet am 31. Dezember 2023. An dem Platz soll künftig Wohnbebauung entstehen.