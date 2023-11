Shell-Areal: Erste Ideen für neues Wohnquartier

Zahlen und Fakten: Ten Brinke

Ten Brinke ist nach eigenen Angaben ein Familienunternehmen, das als entwickelndes Bauunternehmen oder als bauender Entwickler tätig ist. 1902 in den Niederlanden gegründet operieren sie mittlerweile international in den Bereichen Bau und Projektentwicklung. Das Unternehmen unterhält eigene Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Portugal und Griechenland. Mit rund 1300 Mitarbeitern wird ein durchschnittlicher Jahresumsatz von etwa 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Für das Projekt in Elsenfeld ist die Niederlassung Würzburg Projektpartner und garantiert damit den lokalen Bezug.