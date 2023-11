Setzen sich Gemeinden im Kreis Miltenberg für Windkraft ein?

Klimaschutz-Check Teil 6

Die Gemeinden im Kreis Miltenberg zeigen sich vielerorts aufgeschlossen für die Windkraft. Das hat unsere Umfrage bereits vor rund einem Jahr ergeben, in der Zwischenzeit hat die Bundesregierung weitere Weichen für den Ausbau gestellt. Die Region muss knapp zwei Prozent ihrer Fläche als Standorte für Windräder ausweisen. Das wird voraussichtlich einen alten Beschluss nichtig machen: Der bayerische Teil des Spessarts blieb bisher von der Nutzung für Windkraft ausgenommen.

Mit der Windkraft verbinden unterschiedliche Gemeinden im Kreis ganz eigene Geschichten. Großheubach durchlief 2017 einen Bürgerentscheid. Amorbach war vom sogenannten Zonierungsverfahren zur Ausweisung geeigneter Standorte enttäuscht. Mönchberg haderte 2011 mit der Einführung der 10-H-Regel, die einen weiten Abstand zu Wohngebieten vorschrieb. Und Wörth erlebt bis heute ein sehr langes Planungsverfahren, betont aber die Einigkeit seines Stadtrats in der Frage. All das schreiben uns Bürgermeister oder Geschäftsleiter auf unsere Frage, die lautete: "Sofern Sie geeignete Flächen oder Beteiligungsmöglichkeiten haben: Setzen Sie sich für den Bau von Windkraftanlagen ein?"

Hintergrund: Was bringt der Ausbau von Windkraft? Den Kreis Miltenberg zeichnen zwei Markenzeichen aus: Er ist waldreich und industriestark. Wer sich fragt, welche Rolle da Windkraft spielen kann, dem hilft vielleicht eine Rechnung. Von Gegnern der Rotoren wird oft ins Feld geführt, dass Wald selbst viel CO2 speichere und daher nicht für Windräder weichen sollte. Das gemeinnützige Medium Correctiv hat das geprüft und kam zu einem gegenteiligen Ergebnis. "Geht man davon aus, dass ein halber Hektar für eine Anlage gerodet wird, hätte diese Waldfläche pro Jahr theoretisch 2,7 Tonnen CO2 aufnehmen können", heißt es im dortigen Faktencheck. "Im Gegensatz dazu spart eine typische Windkraftanlage mindestens 3.600 Tonnen CO2 im Jahr." Wer diese Rechnung auf den Kreis Miltenberg überträgt, kommt auf folgende Zahlen: Unsere über 40.000 Hektar Wald können jährlich rund 225.000 Tonnen CO2 aufnehmen. Ebenso viel könnten etwa 63 Windräder einsparen. Auch mit beidem ließe sich bei Weitem nicht alles kompensieren, was im Kreis an Emissionen entsteht. Die jüngste Klimaschutzbilanz bezifferte den Energieverbrauch hier für das Jahr 2015 auf 1,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Den Ausbau der Windkraft hat sich die Region schon in ihrem Klimakonzept aus dem Jahr 2011 vorgenommen. Bisher sind aber nur 14 Windräder im Raum Eichenbühl und Neunkirchen entstanden sowie fünf weitere bei Wörth seit Langem in Planung. Nach einer neuen Gesetzgebung werden die Gemeinden voraussichtlich eine neue Rolle einnehmen beim Ausbau: als Flächenmanager, wie Berater Rolf Pfeifer jüngst auf einem Windkraftforum für die Region erklärte. Denn laut Gesetz müssen die Regionen nun Vorranggebiete für Windkraft ausweisen oder sie verlieren mittelfristig ihre Gestaltungshoheit. Wenn sie dauerhaft bei der Windkraft mitreden wollen, können sie das demzufolge am besten, wenn sie mit in die Planung der Flächen einsteigen.

Die Frage erlebte kurz nach unserer Umfrage neue Aktualität: Denn voraussichtlich im kommenden Jahr will der Regionale Planungsverband Bayerischer Untermain für die Kreise Miltenberg und Aschaffenburg sowie die Stadt Aschaffenburg einen wegweisenden Beschluss fassen. Er dürfte mancherorts die Möglichkeiten grundlegend verändern. Die Gesamtzahl der Windräder, die nun durch neue Vorranggebiete für die Kreise Aschaffenburg und Miltenberg im Raum stehen, beläuft sich laut Sebastian Büchs von der Regierung von Unterfranken auf 100. Dabei geht es vor allem um Gemeinden im Spessart und Odenwald, weniger um solche, die im Maintal liegen und zu denen kaum Höhenzüge gehören.

Die Regierung von Unterfranken ist gerade in Abstimmung mit den Gemeinden, auf welchen Flächen sie Vorranggebiete für Windkraft ausweisen wollen. Auf diesen Flächen wären dann Anlagen wohl ab 2025 ohne Bauleitplanung genehmigungsfähig. Dazu laut neuer Bundes- und Landesgesetzgebung mit niedrigeren Hürden, was den Naturschutz und die Distanz zu Wohnhäusern angeht.

Eine Gemeinde, die nicht auf die anstehenden Beschlüsse wartet, ist Mömlingen. Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) hat in der jüngeren Vergangenheit genau beobachtet, was im Grenzgebiet Mömlingens auf hessischer Seite passiert. Da plant die Gemeinde Schaafheim bereits einen Standort für mehrere Windräder und beteiligte auch frühzeitig ihre Bürger. Aus Sicht des Mömlinger Rathauschefs bestand die Gefahr, dass seine Gemeinde dabei ins Hintertreffen gerät, wie er unserem Medienhaus auf einem Windkraftforum regionaler Gemeindevertreter im Mai erklärte (wir berichteten). Denn wenn Schaafheim die besten Standorte an der Landesgrenze besetzt, könnte Mömlingen im Windschatten versauern.

Mömlingens Bürgermeister hatte das Thema umgehend auf die Tagesordnung seiner Gremien gesetzt und informierte bereits vor über einem Jahr öffentlich über mögliche Standorte. Inzwischen haben sich die Kommunen im bayerisch-hessischen Grenzgebiet angenähert und auf eine Zusammenarbeit bei der Planung verständigt. Gemeinsam mit Schaafheim und Großostheim beraten sich Vertreter Mömlingens über die genaue Gestaltung. Die Umsetzung ist damit laut Bürgermeister noch nicht beschlossen. Jüngst sagte Scholtka im Gemeinderat, dass es um zwei bis drei Windräder auf Mömlinger Gebiet gehe, die im Zuge eines gemeinsamen Windparks entstehen könnten.

Zu solchen Gemeinschaftsprojekten geht auch der Trend in unserer Umfrage: Für Schneebergs Bürgermeister Kurt Repp (CSU) ist eine vernünftige Planung Voraussetzung. "Gemeinsame Windparks würde ich bevorzugen", schreibt er uns. Was mit vernünftiger Planung gemeint ist, machen Antworten anderer Gemeinden deutlicher. Da geht es um den Abstand zu Wohnhäuser sowie die Fragen, auf welchen Flächen Rotoren stehen könnten und ob die Standorte ergiebig genug erscheinen. Da tauchen also noch viele Planungsfragen bei den einzelnen Vorhaben auf.

Die Antwort von Eschaus Bürgermeister Gerhard Rüth (CSU) steht typischerweise für einen solchen aufgeschlossenen Standpunkt mit Vorbehalt: "Sofern es im Markt Eschau Flächen geben sollte, werden wir uns mit dieser Thematik konstruktiv und offen befassen", teilte er auf unsere Frage mit. Oder Kirchzells Bürgermeister Stefan Schwab (CSU), der sein grundsätzliches Ja ergänzt mit dem Hinweis: "Es kommt auf den konkreten Einzelfall, insbesondere den geplanten Standort an." Aus Michael Schüßlers (CWG) Verwaltung in Leidersbach erreicht uns die Stellungnahme, dass sie "technologieoffen" sei und alle Möglichkeiten prüfe.

