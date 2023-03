Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Karin Syndikus betreut beim Turnverein Erlenbach die jüngsten Sportgymnastinnen

Ein­zi­ger Ve­r­ein in Un­ter­fran­ken mit Rhyth­mi­scher Sport­gym­nas­tik

Erlenbach a.Main 22.03.2023 - 17:38 Uhr 2 Min.

Rücken schön gerade: Die kleinsten Teilnehmerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik mit ihrer Trainerin Karin Syndikus.

Die Mädchen, die zum Teil im Ballettoutfit kommen, trainieren auf den Zehenspitzen zu laufen, auf einem Bein zu stehen und werden immer wieder ermuntert - »das kannst du noch besser« - oder gelobt - »das klappt ja super«. Dazwischen wird ein Taschentuch verteilt und gezeigt, wo die Toilette ist. Es folgen kleine Ballettübungen und zum Schluss der Stunde steht ein Spiel auf dem Programm. Favorit ist das Katz und Maus-Spiel.

Dann geht es für Karin Syndikus nahtlos weiter zu den älteren Mädchen, den Sieben- bis Achtjährigen, die Seilspringen vorwärts und rückwärts üben und schon etwas schwierigere Übungen absolvieren sollen. Auf der andere Seite der Sporthalle sehen sie nämlich, was man dann später, also ab neun Jahren, an Beweglich- und Biegsamkeit erreicht haben kann.

Die ältesten Sportlerinnen ab neun Jahren werden von Maria Dietrich trainiert und das dreimal pro Woche. Da ist Durchhaltevermögen und Disziplin gefragt. Aber die Mädchen sind mit Begeisterung bei der Sache und eine Sportlerin schafft es sogar, dass die Familie dreimal pro Woche die Tochter oder Enkelin von Mosbach nach Erlenbach zum Training kutschiert. Das sind immerhin 45 Minuten pro Fahrt.

Ganz spezielle Übungen für jede Altersgruppe

Karin Syndikus erklärt, dass jede Altersgruppe ganz spezielle Übungen trainiert, die sich jedes Schuljahr ändern. Das betrifft sowohl die Übungen als auch das Handgerät, also Ball, Keulen, Reifen oder Seil. Auch für die Großen gehört Ballett zum Trainingsprogramm. Maria Dietrich arbeitet für jedes Jahr ein neues Programm für ihre Schützlinge aus, das dann fleißig geübt wird. Bereits mit sieben Jahren können die Mädchen dann an den ersten Wettkämpfen teilnehmen und es sind schon einige Pokale, unter anderem ein Bayerischer Meisterpokal in Erlenbachs TV-Vitrine gelandet.

Wer rhythmische Sportgymnastik als Trainerin anbietet, muss aus diesem sportlichen Segment kommen, erklärt Karin Syndikus. Die normale Übungsleiterausbildung reicht da nicht. Sie selbst machte die ersten eigenen Erfahrungen im Kinderturnen und kam dann in der ersten Klasse zur Rhythmischen Sportgymanstik. Sie erinnert sich, dass sie Wettkämpfe mitgeturnt hat, bis sie mit 16 Jahren eine Ausbildung begann und eben dreimal in der Woche nicht mehr zum Training kommen konnte. Mit 18 absolvierte die Ausbildung zur Übungsleiterin und übernahm dann recht schnell selbst Gruppen als Trainerin. Und wie war das bei ihr mit Pokalen? Da lacht sie und gesteht, dass sie selbst »nicht so gut« war, fügt aber an, dass die besten Turnerinnen nicht automatisch auch die besten Trainerinnen sind.

Welchen Erfolg ein konsequentes Training bringt, kann der Zuschauer erleben, wenn eine Übung vorgeturnt wird. Man ist unwillkürlich fasziniert von der Geschmeidigkeit der Bewegungen und der Leichtigkeit, mit der die Mädchen rückwärts in die Brücke gehen, über den Handstand wieder in den Stand kommen und mühelos in den Spagat springen.

Annegret Schmitz