Fluchtgeschichten: Wie Denys (18) aus der Ukraine nach Erlenbach kam

Unter dem Titel "Erinnerungsstücke - Geflüchtete aus Erlenbach erzählen ihre Geschichte" gibt es seit dem "Fest der Nationen" am 11. Juni in Erlenbach eine interessante und berührende Ausstellung mit Kurzbiografien und Fotos von sieben Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und in der Stadt am Untermain eine neue Heimat auf Zeit gefunden haben. Annette Wohlmann - stellvertretende Schulleiterin am HSG Erlenbach - und Petra Münzel, ehemals MdL für die Grünen, haben die Betroffenen einfühlsam befragt, und als der erste Beitrag über die 14-jährige Sadya aus Afghanistan Mitte Juni im Blatt war, gab es eine Vielzahl sehr positiver Reaktionen von Leserinnen und Lesern. Ab heute stellen wir in kurzen Abständen die übrigen sechs Flüchtlingsgeschichten aus der Ausstellung vor, die Wolfgang Schwärzler, Kunsterzieher am HSG, mit attraktiven Tafeln gestaltete. Dort sind die Aussagen der Befragten zu lesen und jeweils das Foto eines Erinnerungsstückes zu sehen, das sie auf der Flucht begleitet und wohl auch gestärkt hat. Dass die meisten Flüchtlinge weder ihren vollen Namen noch ein Porträtfoto veröffentlichen wollen, sollte verständlich sein. Nachdem der Präsentation der Ausstellung im HSG wurde sie anschließend im Foyer des Landratsamtes Miltenberg gezeigt.