Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Junge Musiker verzaubern Gäste im Miltenberger Bürgersaal

Konzert

Miltenberg 06.11.2023 - 19:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Höhepunkt Mendelssohn-Zugabe (von links): Carla Garcia Heredia, Alexey Stychkin, Marlene Gomes, Yulia Deyneka, Katja Maderer, Constantin Heise. Foto: H. Linduschka

G.« vor 120 Jahren nach der Uraufführung von Max Regers Serenade D-Dur schrieb, gilt auch für das gut einstündige Konzert »Erbe Romantik« mit Serenaden aus dem frühen 20. Jahrhundert, Spätwerke von Max Reger und Serenaden des jungen Paul Hindemith.

Es war eine sensible Hommage mit gefühlvollen, nie pathetischen Momenten und bewusster Einfachheit der Kompositionen. Die nur knapp 50 Besucher in Miltenberg waren begeistert und »zwangen« die sechs Musiker zu einer Zugabe. Vielleicht Highlight des Abends, diese einfühlsame Bearbeitung eines Mendelssohn-Stücks für alle sechs Akteure. Yulia Deyneka, Leiterin des Ensembles mit Viola, ist kaum zwei Jahrzehnte älter als die talentierten Studentinnen und Studenten, alle Anfang bis Mitte 20: die temperamentvolle Flötistin Carla Garcia Heredia, Marlene Gomes mit Oboe, Geiger Alexey Stychkin und Constantin Heise auf dem Vionlincello. Die junge Sopranistin aus Passau, Katja Maderer, konnte gerade beim Mendelssohn ihre stimmlichen Qualitäten zur Geltung bringen. Sie zauberte eine schöne Mischung aus ihrem klaren lyrischen Sopran mit eleganten und kraftvollen Koloraturen.

Kammermusik vom Feinsten

Das Programm bot stimmungsvolle Kammermusik vom Feinsten. Regers Sonaten rahmten den Abend ein, beginnend mit dem lebhaften, fast euphorisch beschwingten Vivace-Satz der G-Dur Serenade, bei der Flöte, Violine und Viola Regers Idee von der Gleichberechtigung der drei Instrumente ideal vorführten. In der gleichen Besetzung gestalteten sie mit Regers D-Dur Serenade vom frischen »Gute-Laune-Allegro« bis zum pointiert-witzigen Presto den idealen Schlusspunkt mit schönen Pizzicato-Passagen. Verblüffend wirkt die Lebensfreude und der Schwung in diesem Werk von 1915, das der Komponist ein Jahr vor seinem Tod schrieb.

Im Zentrum des Abends standen Paul Hindemiths Serenaden op. 35 für Oboe, Violoncello und Viola nach romantischen Texten aus dem Jahr 1924. Nichts in diesem Werk des 29-Jährigen erinnerte daran, dass er lange mit seinem Frühwerk das klassische Konzertpublikum mit provozierend neuen Klängen, mit schroffen Rhythmen und grellen Dissonanzen schockiert hatte. Der ehemalige »Bürgerschreck« widmete das Werk seiner Frau, ließ in seiner Vertonung von Texten der heute weitgehend unbekannten Romantiker Adolf Licht, Johann Wilhelm Gleim und Johann Wilhelm Meinhold Harmonie walten, die manchmal an den konzertierenden Stil des Barock erinnerte.

Die Sopranistin passte sich diesem Grundcharakter der Serenaden authentisch an, auch wenn dabei der Gesang fast ein wenig kühl und distanziert klang. Hindemith aber wäre wohl begeistert gewesen, weil er mit den »Arien« der Kantate bewusst einen Kontrapunkt zum traditionellen romantischen Lied setzen wollte. Zugegeben, manchmal musste man sich diese Intention ins Gedächtnis rufen, um nicht enttäuscht auf die Schönheiten der Vertonung von Robert Schumann zu warten. Was in Miltenberg zu hören war, hätte wohl den Komponisten mehr als zufriedengestellt, vor allem weil die drei instrumentalen Zwischenspiele die Intensitätssteigerung vom Cellosolo über das Duett von Viola und Violoncello bis zum Trio vor Mahlmanns »Gute Nacht« überzeugend präsentierten.

Ausgezeichnete Instrumentalisten in harmonischem Zusammenspiel, eine Sopranistin, die den Ensembleklang abrundete und dabei durchaus eigene Akzente setzte, schenkten den Zuhörern einen rundum erfreulichen Abend, der durchaus die dreifache Zuhörerzahl verdient gehabt hätte. Dass das an der mitreißenden Freude am Musizieren nicht das Geringste änderte, beweist einmal mehr, dass die jungen Musiker auf einem glänzenden Weg sind und der Musik Campus Frankfurt RheinMain ein Forum für junge Talente bildet, das nicht mehr wegzudenken ist.

HEINZ LINDUSCHKA