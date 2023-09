Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Seminar für Eltern am 21. September im Landratsamt Obernburg

Miltenberg 11.09.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Der Kurs läuft von 19 bis 20.30 Uhr in der Dienststelle Obernburg des Landratsamts und steht unter dem Titel »Ein Kind entdeckt die Welt - wie Sie die Entwicklung Ihres Kindes verstehen und begleiten können«. Sozialpädagogin Ursula Omer vom Sozialdienst katholischer Frauen in Aschaffenburg erklärt Eltern die wichtigsten Entwicklungsschritte ihres Kindes in den ersten beiden Lebensjahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden bis Dienstag, 19. September, angenommen.

Anmeldung per E-Mail unter Koki@lra-mil.de

