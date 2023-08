Selbstversuch: Kann man mit wenig Geld auf der Michaelismesse Spaß haben?

Messe-Check

Für mich ist das immer ein Reiz: die Schießbude. Fünf Euro für zehn Schüsse sind in meinem Budget drin.

Warum 25 Euro? Für die Vorbereitung auf diesen Selbstversuch rufe ich bei Menschen im Kreis an, die sich mit Armut ein wenig auskennen. Sie sagen mir: Es ist für Bedürftige schon auch möglich, sich einen Messebesuch zu gönnen. Die Frage, was sie sich aber dort leisten können, können sie nicht so genau beantworten. Also schaue ich in den Regelsatz des Bürgergelds, das ehemals als »Hartz IV« bekannt war. Dort sind knapp 49 Euro im Monat für »Freizeit, Unterhaltung und Kultur« vorgesehen. Allerdings für einen ganzen Monat und ich habe Zweifel, ob der Betrag am Ende wirklich dafür zur Verfügung steht. Denn im Regelsatz des Bürgergelds gibt es auch nur knapp 175 Euro für »Nahrung, Getränke, Tabakwaren« - und das bei den steigenden Preisen. Ich halbiere also für den Versuch den Regel-Betrag und dokumentiere der Reihe nach jede meiner Ausgaben.

Ein Besuch im Holzfestzelt muss freilich sein. Der Eintritt kostet ja nichts, am Dienstagnachmittag muss ich nicht reserviert haben. Ich treffe ein Ehepaar aus Umpfenbach an einer Bierbank. Die Frau erzählt mir, dass sie am Vortag die Semmelknödel mit Rahmschwammerl (12,20 Euro) bestellt hatte. »Die Portion war gut«, sagt sie. »Aber wer auf's Geld achten muss, den wird der Preis abschrecken.« So geht's mir mit meinem begrenzten Budget. Würde ich noch eine Maß Spezi dazu nehmen (10,60 Euro), hätte ich noch 2,20 Euro zur Verfügung.

Meine erste Entscheidung ist daher klar: Ich will auch auf dem Rummel etwas fahren. Das Holzfestzelt lasse ich deshalb nicht ganz hinter mir. Das Umpfenbacher Paar gibt mir den Tipp: Der Blasmusik kann man auch bei einer Apfelschorle (4,60 Euro) lauschen, Essen kann man ja woanders. Die Apfelschorle nehme ich mir für den Ausklang vor, erst will ich aber auf den Rummel.

Die Portionen sind laut Besuchern im Holzfestzelt ordentlich, aber die Preise würden Menschen mit wenig Geld eher abschrecken: Also muss ein Glas Apfelsaft für 4,60 Euro reichen, um ein wenig der Blasmusik zu lauschen.

Da lacht mich auf den ersten Metern ein Stand für eine »Brizza« an, eine Pizza mit Brezelteig. Aber mindestens 10 Euro für ein Mittagessen ausgeben? Ich erinnere mich an die Worte eines Mannes vom Hinweg auf die Messe. Da hatte ich schon ein paar Besucher gefragt, was sie zu den Preisen sagen und welche Tipps sie mir geben können. Dieser Mann erzählte mir, dass ein Brötchen mit Seelachs 4 Euro koste. Aber: Wenn er streng auf's Geld schaue, würde er sich doch abseits der Messe zwei Brötchen und im Supermarkt den Fisch dazu kaufen, da hätte er mehr davon. Ich schaue rüber zur Brizza und denke mir: Ich würde es nicht anders machen, wenn's Geld nicht da wäre. Ich verzichte auf ein ordentliches Essen.

Auf was ich nicht verzichten will: eine Tüte Magenbrot. Das ist für mich Kindheitserinnerung pur, daran zu knabbern gehört für mich zum Bummel über's Festgelände dazu. Doch beim Kauf mache ich glatt meinen ersten Fehler. Eine Frau hatte mich auf dem Hinweg noch gewarnt. »Fünf Euro für eine Tüte Popcorn, das ist schon heftig«, hatte sie gesagt. Als ich den ersten Süßigkeitenladen erblicke, greife ich dennoch sofort beim Magenbrot zu. Es wird die kleine Tüte für 3,50 Euro, die reicht mir auch dicke. Nachdem ich ein paar Meter weitergelaufen bin, entdecke ich doch glatt eine kleine Tüte Magenbrot für 3 Euro - da hätte ich mir etwas sparen können.

Die Fahrt im Riesenrad kostet 6 Euro für einen Erwachsenen. Für meinen heutigen schmalen Geldbeutel ganz schön üppig. Aber für den Ausblick auf Messegelände und Sonnenuntergang gönne ich mir das.

Die Messe und das liebe Geld: Wen ich frage, der hat mir etwas Interessantes zu antworten. Der eine Mann weiß, wo es das billigere Bier gibt. Die andere Frau kennt die Preise für die Fahrchips auswendig. Und Tipps, wo es günstigere Bratwürste gibt, kursieren hier auch. Es scheint, als gingen inzwischen viele Besucher mit strengem Blick auf Preise über's Gelände. Nicht alle haben das nötig. Ein Mann sagt so schön: »Es ist alles eine Frage des Geldes: Wenn du das hast, ist alles bezahlbar.«

Als Reporter gehöre ich keineswegs zu den Menschen in diesem Land, die von Kinder- oder Altersarmut betroffen sind, die in ihrer Branche keinen Job finden oder wegen einer Krankheit nicht mehr arbeiten können. Es ist für mich praktisch unmöglich, mich in die Lage dieser Menschen zu versetzen. Manchmal komme ich mir bei meinem Selbstversuch mehr vor wie mit 14 Jahren, als ich mit Taschengeld auf dem Volksfest haushalten musste. Ich muss mir nicht Gedanken über ein ordentliches Abendessen hinterher machen, da kann ich mir auch statt des Mittagessens einfach mit Magenbrot den Bauch voll schlagen.

Andererseits denke ich mir: Ich habe nur diesen einen Tag auf der Messe, ich habe nur diese 25 Euro, um mir etwas zu gönnen - und diesen Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Dass ich mir eine klare Grenze für meine Ausgaben gesetzt habe, ist mir ein befreiender Gedanke. Nur eines mache ich nach meiner Erfahrung mit dem Magenbrot nicht mehr: sofort zuschlagen. Meine weiteren Ausgaben plane ich gründlich, rechne bei einem Messerundgang alles durch.

Ich schaue mir die Preise der Fahrgeschäfte genau an, achte bei den Ständen auch darauf, ob ich ein Schnäppchen entdecke. Mir gefällt ein kleines Holzfahrrad mit Flechtkorb sehr gut - aber das alleine würde mein Budget sprengen. Egal ob beim Whirlpool und den Rasenmähern oder bei den Bambussocken und Naturhandseifen gilt für mich heute: Nur gucken, nicht anfassen.

Es gibt schöne Produkte bei den Messeständen am Mainufer. Aber das Holzfahrrad mit Korb würde sofort mein Budget sprengen. Und von Bambussocken über Naturhandseifen bis zum Rasenmäher - da werde ich mit schmalem Geldbeutel sicher nur gucken, nichts anfassen.

Ein Andenken wäre drin, da gibt es Kleinigkeiten, die zwischen 3 und 7 Euro kosten. Ich denke mir: Mein Andenken schieße ich mir selbst. Ich kaufe mir zehn Schüsse am Schießstand (5 Euro). Die kaum zwei Meter entfernten Sterne zu treffen, habe ich als größere Herausforderung in Erinnerung - mir gelingen zehn Treffer. »Geschossen wie ein echter Mann«, kommentiert der Verkäufer meine Leistung. Als Preis suche ich mir ein Plüsch-Einhorn aus. Ähm, das bekommt später natürlich die kleine Tochter einer Kollegin.

Zehn Treffer bei zehn Schüssen. Der Verkäufer kommentiert: "Geschossen wie ein echter Mann". Ich such mir als Gewinn ein Plüsch-Einhorn aus... ähm, als Geschenk für die Tochter einer Kollegin natürlich, genau.

Zeit für einen Überschlag: Mit einem Apfelsaft im Festzelt, Magenbrot und den zehn Schüssen habe ich schon mehr als die Hälfte meiner 25 Euro ausgegeben. Verrückt, ich bin ja noch gar nichts gefahren. Da kommen für mich eigentlich nur der schnell drehende »Happy Traveller« (4,50 Euro) und das gemütliche Riesenrad (6 Euro) in Betracht. Ob's mir das wert ist? Hätte ich wirklich wenig Geld zur Verfügung, würde ich darüber sicher länger nachdenken. Weil ich mir aber ausdrücklich vorgenommen habe, die Messe im Rahmen meines Budgets voll zu genießen, gönne ich mir bei beiden jeweils eine Fahrt. Besonders beim Blick auf den Sonnenuntergang und über die Messe hoch oben vom Riesenrad, denke ich mir: Das war eine gute Entscheidung.

Überraschend positives Fazit Mein Fazit bei diesem Messe-Check fällt überraschend positiv aus: Die Einzelpreise sind zwar überhaupt nicht schön anzusehen, die Ausgaben läppern sich ganz schnell zu einer ordentlichen Summe. Aber mit 25 Euro in der Tasche und dem Verzicht auf größere Essensausgaben lässt sich zumindest das für mich Schönste auf der Messe auch erleben. Da machen ein paar Euro schon den Unterschied: Mit 20 oder nur 15 Euro hätte ich sicher nicht einen solchen Spaß gehabt. Kevin Zahn