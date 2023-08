Security am Beckenrand bleibt Ausnahme im Kreis Miltenberg

Lage in den Schwimmbädern entspannt

Miltenberg 24.08.2023 - 11:09 Uhr 2 Min.

Sommerferien, 30 Grad, bestes Badewetter. Das Miltenberger Freibad füllt sich allmählich. Vor allem Familien mit jungen Kindern und ältere Mitbürger finden sich ein. Das Wasser im Freibecken ist frisch, so dass sich die Besucher im Warmbeckenbereich tummeln. Die Szene am Main wirkt ruhig und entspannt, doch es kann im Bad wohl auch mal hitzig werden.

Der Betreiber des Hallenfreibad Miltenberg, EMB, bestätigt der Redaktion, dass dort Sicherheitspersonal zum Einsatz gekommen ist. Auslöser seien Beschwerden von Stammgästen gewesen, die sich im Bad nicht mehr wohl fühlten. Besonders Großfamilien und junge Männer mit Migrationshintergrund sollen sich nicht an die Anweisungen der Bademeister gehalten haben. Gründe für Auseinandersetzungen reichten hierbei von falscher Schwimmbekleidung bis hin zur Vernachlässigung der Aufsicht von Kindern oder das unerlaubte Fotografieren in den Anlagen.

Unterstützung für Bademeister

Insbesondere an heißen Wochenenden, sollte dem Team der Schwimmbäder deshalb durch Sicherheitsmitarbeiter unter die Arme gegriffen werden, erklärt Fabian Kappes, der Bademeister der Bäder der EMB. Die Stadt Miltenberg hatte hierfür den Kontakt zum Security Service »Ozzy Security« hergestellt. Bisher wurde das zusätzliche Sicherheitspersonal jedoch nur einmal in Miltenberg gebraucht. Bei dem Einsatz wurden drei oder vier Hausverbote gegen renitente Badegäste verhängt, berichtet Kappes. Der Bademeister nennt Feedback der Badegäste zur Präsenz des Sicherheitsdienstes »durchweg positiv«. Den Sicherheitsmitarbeitern gelinge es schneller, Autorität auszustrahlen und Diskussionen zu unterbinden. Mit fünf Festangestellten seien die beiden Bäder so eng besetzt, dass meist nur ein Bademeister vor Ort sein kann. Um an viel besuchten Tagen eine geregelte Atmosphäre gewährleisten zu können, brauche es mehr Unterstützung.

Auch das Erftalbad in Bürgstadt wird vom kommunalen Energieversorger betrieben. Wie ist die Lage hier? Das Freibad ist bei unserem Besuch gut gefüllt. Hier begeistern besonders die Rutschen und Sprungbretter. Jugendliche spielen auf der Wiese Fußball und die Schlange am Pommes-Stand nimmt nicht ab. Zwei Bademeister zeigen am Becken Präsenz, wirken jedoch sehr entspannt. Das friedliche Bild wird durch Angaben des Betreibers, hier sei noch kein externes Sicherheitspersonal benötigt worden, bestätigt.

Keller: Langfristig zu teuer

Trotz positivem Feedback der Gäste sieht der Geschäftsführer der EMB Christoph Keller, im Einsatz der Sicherheitsfirma keine langfristige Lösung für die Bäder. Es sein finanziell nicht tragbar, regelmäßig Sicherheitspersonal zu beschäftigen.

In anderen Freibädern blieb es noch ruhiger. Hier wird der Einsatz von Sicherheitskräften bisher nicht in Betracht gezogen. »Bei uns herrscht ein familiäres Umfeld«, beschreibt Jason Rogers, der Betriebsleiter der Main-Auen Badewelt in Großwallstadt. Der Meister für Bäderbetriebe sehe keinen Bedarf für Sicherheitspersonal im Familienbad. Zudem sei es diese Saison weder zu Gewaltausschreitungen noch zu Diebstählen in der Badewelt gekommen.

Auch im Main-Schwimmbad Klingenberg sei die Lage im grünen Bereich, versichert Schwimmmeisterin Nicole Kukol. Die Situation müsse von Saison zu Saison begutachtet werden, aktuell sehe sie jedoch keinen Anlass für den Einsatz von Sicherheitspersonal.

LAUREN SEUBERT