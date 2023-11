Von ei­nem Bür­ger or­ga­ni­siert, für die Re­gi­on von gro­ßer Be­deu­tung: Über die En­er­gie­ver­sor­gung im Kreis Mil­ten­berg ha­ben be­kann­te Wis­sen­schaft­ler mit Ver­t­re­tern von Po­li­tik und Wirt­schaft am Mitt­woch­a­bend in Er­len­bach vor rund 100 Zu­schau­ern dis­ku­tiert. Es blei­ben vom Abend sechs Leh­ren zur Zu­kunft der En­er­gie­wen­de in der Re­gi­on.