Sechs Lehren zur Energie im Kreis

Podium: Wohin geht's mit der Strom- und Wärmeversorgung? - Diskussion in Erlenbach sucht regionale Antworten

Erlenbach a.Main 09.11.2023 - 19:13 Uhr 3 Min.

Debattieren in Erlenbach über Energie (von links): Jan Wohlbold, Andre Thess, Peter Hefner und Karlheinz Paulus - im Hintergrund zugeschaltet ist Ortwin Renn. Foto: Kevin Zahn

Es bleiben vom Abend sechs Lehren zur Zukunft der Energiewende in der Region.

Peter Hefner aus Großheubach brachte zu Beginn eine allgemeine Stimmung auf den Punkt: »Es wird immer komplexer, immer komplizierter: Ich verstehe die Welt nicht mehr«, gestand der offenherzige Moderator und Organisator. Flankiert von Erlenbachs Bürgermeister Christoph Becker (CSU), der sich an seinen Hausbau mit Gasheizung erinnerte, und zehn Jahre später sagt: »Das Gefühl der Sicherheit war damals allumfassend, die Zeit hat sich dramatisch verändert.« Ziel des Abends: zumindest ein paar Antworten finden.

LEHRE 1: DIE REGIONALE WIRTSCHAFT IST BEREIT

Jan Wohlbold von der Fripa schilderte, wie sich seine Firma auf die Energiefragen der Zukunft einstellt. Ressourcen und Energie sparen sei schon lange ein Thema. Die bisher genutzte Gasturbine hat einen hohen Effizienzgrad. Mit ihrer Abwärme beheizt die Firma benachbarte Schulen mit. »Wir können unsere Prozesse schon auf grünen Strom und Wasserstoff umstellen«, sagte er und versicherte: »Die Technik ist da.«

LEHRE 2: DER NETZAUSBAU MUSS SCHNELLER WERDEN

Das gilt zumindest für die Technik im Betrieb, nicht für das Stromnetz. Da berichtete Energieberater Karlheinz Paulus von einer Kuriosität: Seine Energiegenossenschaft betreibe neben einem großen Industriebetrieb eine Photovoltaik-Anlage. Dennoch sei die Anlage in diesem Jahr dreimal abgeschaltet worden, weil offenbar zu viel Strom im Netz vorhanden war. Direkt nebenan im Betrieb wäre er sicher gerne genommen worden. Die Lehre: Das Stromnetz muss sich besser auf schwankende Wind- und Solarkraft einstellen und lokal besser vernetzen.

LEHRE 3: DER MARKT IST NOCH NICHT SOWEIT

Laut Wohlbold ist der Handel derzeit noch nicht bereit, Mehrkosten für Papier zu zahlen, das mit grüner Energie entstanden ist. Die Steigerung beim Energiepreis bezifferte Wohlbold auf den Faktor zwei bis drei, wenn sie von Erdgas auf grünen Strom umstelle. Beim Wasserstoff liege er sogar beim zehnfachen. »Aktuell will der Kunde einen wettbewerbsfähigen Preis«, erklärte er die Zwänge. Wohlbold ahnt aber wie viele Unternehmer, dass sich Preise und Wünsche ändern können. Es gilt für die Firma, den richtigen Zeitpunkt für den Umstieg zu bestimmen. Da könne die Politik mit einer Marktpreisgestaltung helfen.

LEHRE 4: KEIN WASSERSTOFF IN NAHER ZUKUNFT

Beim Wasserstoff ist das Podium sich einig: In naher Zukunft wird davon nicht zu viel erwarten zu sein. Moderator Hefner wollte von Paulus wissen, ob unsere Region genug grünen Strom für eine regionale Erzeugung liefern könnte. Der Energieberater sieht bei der Photovoltaik einen Zuwachs, durch den wir in wenigen Jahren an Sommernachmittagen einen Überschuss erzeugen könnten. Es gebe aber zu viele Faktoren mit Fragezeichen für eine ernsthafte Prognose. Wissenschaftler Ortwin Renn stellte klar: »Das geht nur mit Importen«, dafür gebe es bereits enorme Anstrengungen von Firmen, die etwa Flächen in Chile für große Solarparks kauften. Jan Wohlbold rechnet aber bis 2030 noch nicht mit einem wettbewerbsfähigen Wasserstoff-Preis.

LEHRE 5: VON DER PRAXIS HER DENKEN HILFT

Forscher Renn stellte die Energiewende eher aus der Vogelperspektive dar, mit vielen Fremdworten und großen Zahlen für die gesamte Republik. Das war in erheblichen Teilen schwer nachzuvollziehen für Menschen, die nicht so tief im Thema drin stecken. Andre Thess, ebenfalls Wissenschaftler, stellte dagegen zwei konkrete Einzelprojekte aus anderen Weltregionen vor, die ambitionierte Ziele bei der Energiewende vor Ort umsetzen wollten, wägte Für und Wider, Erfolg und Misserfolg ab. Im Publikum war klar, was besser ankommt: einzelne Vorhaben vor Augen zu haben. Darüber lässt sich besser diskutieren. Eine Lehre für anstehende Debatten über Wind- und Solarkraft in der Region.

LEHRE 6: KAUM AUSSICHTEN FÜR ATOMKRAFT

Aus Sicht von Andre Thess sollte Deutschland wieder in die Kernenergie einsteigen, da sie eine CO2-arme Technologie sei. So stehe Frankreich in seiner Klimabilanz schon viel besser da, weil es weiter Atomkraftwerke betreibe. Im Praxis-Check stößt er aber auf viele Gegenargumente: Ortwin Renn, der pragmatischerweise die letzten drei Atomkraftwerke noch »für zwei, drei Jahre« am Netz gelassen hätte, weist auf die Gefahr von Unfällen, das Lager-Problem für radioaktive Abfälle und den erwartbaren Widerstand aus der Bevölkerung hin. Es gebe im Großteil Europas schlicht geringe Aussichten für den Neubau solcher Kraftwerke. Und: Zumindest in Deutschland lasse sich die Stromversorgung auch ohne Kernenergie sicherstellen.

KEVIN ZAHN

Hintergrund: Das Podium Für Peter Hefner, der bei der Organisation des Podiums von der Erlenbacher CSU unterstützt worden war, gehören »bei der Energiewende alle Karten auf den Tisch«. Er lud die Professoren Andre Thess und Ortwin Renn ein, um zwei unterschiedliche Sichten der Wissenschaft einzubringen. Auf's Podium kam Jan Wohlbold, Geschäftsführer des Papierherstellers Fripa aus Miltenberg, als Vertreter der örtlichen Wirtschaft hinzu. Hefner lud außerdem einen Mann ein, mit dem er sich auf Facebook gerne mal selbst in den argumentativen Schlagabtausch begibt: Karlheinz Paulus, Energieberater und SPD-Kreisrat. ()