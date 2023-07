Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schwungvolles Abschiedsfest für Schulleiterteam an Miltenberger Stötzner-Schule

Rektor Jürgen Dölger und Konrektorin Heidi Fürniß gehen in Ruhestand

Miltenberg 27.07.2023 - 18:16 Uhr 1 Min.

Abschied von zwei Führungskräften der Stötzner- Schule, von links Landrat-Stellvertreter Günther Oettinger, Rektor Jürgen Dölger, Thomas Sinke als Vertreter der Regierung von Unterfranken und Konrektorin Heidi Fürniß (von links)

Neues Leitungsduo

Die Feier fand in der benachbarten Johannes-Hartung-Realschule statt, ein Beleg dafür, dass sich alle im Miltenberger Schulzentrum gut verstehen und kooperieren. Das werde sich auch nicht ändern, betonte der scheidende Schulleiter Jürgen Dölger in seinen Schlussworten. Er stellte die Nachfolger. Rektorin Martina Plott und Stellvertreter Peter Rothermich kehren an ihren früheren Wirkungsort zurück und übernehmen nach den Sommerferien die Leitung der Miltenberger Förderschule.

Eine ganze Reihe von Ehrengästen begrüßte Astrid Lurz als Vertreterin des Kollegiums. Stötzner-Schüler aus allen Klassen und Pädagogen präsentierten ein pfiffiges und mitreißendes Programm in der farbenfroh dekorierten Aula, das von der Lehrerband mit »Na, na, na, na, HES«, angelehnt an »Live is life«, begleitet und rhythmisch beklatscht wurde.

Die Moderation des gut 90-minütigen Fests war kurzweilig und einfallsreich. Andrea Keller sprach exklusiv in den HES-Nachrichten über Video-Leinwand, wo es dann auch witzige und ideenreiche Beiträge der Schüler zu sehen gab. Anerkennung und Wertschätzung für Dölger und Fürniß brachten in ihren Reden Landrat-Stellvertreter Günther Oettinger, Thomas Sinke von der Regierung, Harald Kreckel von der Liebmann-Schule, Michael Brummer vom Schulamt und Elternbeiratsvorsitzende Tanja Heilmann zum Ausdruck.

Unterhaltsames Programm

Die Grußworte waren erfreulich kurz gefasst, so dass der Schwerpunkt auf die unterhaltsamen Beiträge gesetzt war. Zum Schluss gab es viele Geschenke für die beiden scheidenden Führungskräfte und ein schwungvolles Musikstück, gespielt von der Band und gesungen vom Chor des Kollegiums, zu dem alle im Rhythmus klatschten.

In sein Schlusswort band Jürgen Dölger den Dank an alle ein, die ihn während der sieben Jahre seiner Tätigkeit als Schulleiter begleitet hatten und betonte »Ich habe mich sehr wohlgefühlt.« Heidi Fürniß, insgesamt 15 Jahre an der HES tätig, umschrieb ihre Schulzeit und die Abschiedsfeier kurz und bündig: »Es war ganz großartig«

Hintergrund: Ernst-Stötzner-Schule Die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg ist eine Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen. Sie reicht von der schulvorbereitenden Einrichtung (ab fünf Jahren) bis in die neunte Klasse (Berufsvorbereitung). Ziel ist es, Lern- und Entwicklungsprozesse im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich soweit zu stabilisieren, dass eine Rückführung der Schüler an eine Regel- oder Förderschule im Rahmen des regulären Schulangebots in maximal zwei Schuljahren möglich wird.