Schwierige Parksituationin Neunkirchen

Die Dr.-Rüttiger-Straße - diese Aufnahme stammt von Freitagmittag - in Neunkirchen ist aufgrund der dort ansässigen Einrichtungen stark frequentiert und zugeparkt, was immer wieder Probleme macht. Langzeitparker wie beispielsweise das Personal der anliegenden Kita sollen nun, so der Appell der Kommune, vorhandene Ausweichmöglichkeiten in Sachen Parken nutzen.