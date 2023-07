Schwerter klirren zum Buchener Stadtjubiläum

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 04.07.2023 - 15:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

300 Jahre Reliquien der heiligen Odilia in Hettingen: Die Pfarrgemeinde feiert dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst und einer Prozession mit Erzbischof Stephan Burger. Beim Altstadtfest in Buchen unterhielten Darsteller mit alten Tänzen und Ritterschaukämpfen.

Stadtjubiläum: Die Innenstadt in Buchen war vor allem am Samstagabend und Sonntagnachmittag voll mit Besuchern beim Altstadtfest mit Mittelalter- und Handwerkermarkt. Ritter, Knappen, Spielleute und Tänzer machten Rast in der Buchener Innenstadt. Beim Altstadtfest zum 1250-jährigen Bestehen der Kernstadt wackelten die Gassen zwar nicht. Es schallte allerdings von zwei Bühnen, und Bässe ließen die Mauern erzittern, Schwertgeklirr und Kampfgebrüll begleiteten manchen der Ritterschaukämpfe.

Bereits am Mittwochabend hatten die Organisatoren und Mitwirkenden in der Stadthalle mit einer Fest-Gala verblüfft. Der Abend begann mit der »Festivus Fanfare« der Stadtkapelle. »Wir feiern, dass wir in einer wunderschönen Kleinstadt mit weitgehend intakter Infrastruktur, mit freundlichen Menschen leben«, stellte Bürgermeister Roland Burger fest. Das bestätigten die Mitwirkenden aus Vereinen und Musikgruppen im Bereich Kultur mit einem beachtlich hohen Niveau an Darbietungen. Das Jubiläumsprogramm setzt sich bis ins nächste Jahr fort Lesungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen, auch in den Stadtteilen.

Kirche: Seit mehr als 300 Jahren besitzt die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Hettingen Reliquien der heiligen Odilia. Mit dreijähriger Verspätung feierte die Gemeinde am Sonntag dieses Jubiläum mit einem Hochamt mit Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg. Dieser schlug in seiner Predigt einen Bogen von der heiligen Odilia, die im siebten und achten Jahrhundert lebte, in die heutige Zeit.

Er stellte seine Ansprache unter den Grundsatz: »Mit Christus sieht man am besten.« Mit der Schenkung der Reliquien der Heiligen an Hettingen habe sich das Dorf zu einem Wallfahrtsort entwickelt. Die Kirche und die Beichtstühle seien damals voll gewesen. Heute befinde die Kirche sich im Umbruch. So sei der Anteil der Menschen in Deutschland, die einer christlichen Kirche angehörten, auf unter 50 Prozent gefallen. Die Kirche reagiere darauf mit Reformbemühungen wie dem Synodalen Weg. »Der Säkularisierungsprozess der Gesellschaft wird sich dadurch nicht aufhalten lassen«, stellte Burger fest. Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Gläubigen bei einer Prozession mit drei Stationen durch Hettingen.

Wallfahrt: Mit einem feierlichen Schluss- und Dankgottesdienst hat Stadtpfarrer Josef Bregula die diesjährige Hauptwallfahrt beendet. Während der Heilige Messe schloss er den Blutaltar, der zur Eröffnung der Wallfahrt vor vier Wochen geöffnet worden war. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, blickte der Walldürner Stadtpfarrer auf »viele große Wallfahrtstage« zurück, die man gemeinsam nach dem Leitwort aus dem Buch Jeremia »Ich will Euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben« begangen hatte. Die Wallfahrt klang am Abend mit einer Lichterprozession aus.

Martin Bernhard