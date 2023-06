Everesting: 156 Radsportler meistern schweißtreibenden Anstieg auf B 47 nach Boxbrunn

TV Miltenberg richtet Benefiz-Radevent aus

Amorbach 19.06.2023 - 11:42 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit viel Spaß gingen 156 Radfahrer am Sonntag auf die Rennstrecke in Amorbach, um beim Benefizradrennen des TV Miltenberg möglichst viele Höhenmeter zu erstrampeln. Schon kurz nach dem morgendlichen Startschuss um 9 Uhr herrschte auf der B47 reger Verkehr, als die Radfahrer beim "Everesting" die morgendliche Kühle ausnutzen wollte.

Am späten Nachmittag, als der letzte Fahrer im Ziel eingetroffen war, freuten sich die Helfer des ausrichtenden Turnvereins Miltenberg über viel Lob von den Sportlern.

Ein heißer Tag sollte es werden und so war es kein Wunder, dass bereits eine halbe Stunde nach dem offiziellen Start um 9 Uhr über 100 Fahrerinnen und Fahrer auf der Strecke waren, um wenigstens einige kühlere Stunden auszunutzen.

156 Teilnehmer

Am Ende sammelten 145 Rennradfahrer und elf Mountainbiker auf der B47 zwischen Amorbach-West und Boxbrunn Höhenmeter, ehe es vom Gipfel aus per Touren- oder Rennrad auf der Straße oder mit dem Mountainbike auf dem Russenpfad gen Tal ging. Andrea Volz (TV Miltenberg), die zehnmal den Anstieg meisterte und somit 3.200 Höhenmeter fuhr, sprach vielen Fahrern aus der Seele, als sie nach dem Rennen erschöpft ihre Einschätzung zum Besten gab: »Das letzte Mal hinauf hat ganz schön wehgetan.«

Dass eine solche Benefizveranstaltung möglich ist, ist den vielen Sponsoren, - darunter große und namhafte Firmen der Region -, zu verdanken, die für jeden zurückgelegten Höhenmeter Geld spenden.

Ein großes Lob stattete TVM-Vorsitzender Georg Kümmel, der die Strecke fünfmal fuhr, auch Stadt Amorbach und Bauhof für die Unterstützung aus. Die Genehmigung für die Nutzung der Bundesstraße sei Dank des Entgegenkommens des Staatlichen Bauamts und des Landratsamts ebenfalls kein Problem gewesen, freute sich der Vorsitzende.

Bürgermeister Peter Schmitt, der morgens mit dem TVM-Vorsitzenden den Startcountdown herabzählte, gab Kümmels Lob an die Stadt zurück: »Eine tolle Geschichte«, fand er, »dass eine solche Breitensportveranstaltung bei uns in der Region stattfindet, ist schon bemerkenswert.«

Feuerwehr Amorbach, Rotes Kreuz sowie Bergwacht trugen ebenfalls dazu bei, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte. Der TV selbst aktivierte zahlreiche Vereinsmitglieder, um die Organisation zu meistern.

Professionelle Zeitmessung

Der TVM hatte sich auf vielfachen Wunsch der Radfahrer dafür entschieden, in diesem Jahr die Zeiten und Runden professionell messen zu lassen. Damit wollte man allen Bikern die Möglichkeit geben, ihre Zeiten dokumentieren zu lassen und Vergleiche zu ermöglichen - gewertet wurden aber nur die reinen Höhenmeter.

Insgesamt musste der TVM in diesem Jahr höhere Kosten verkraften, die er zum Teil mit höheren Startgebühren weitergeben musste. So verursachte die Zeitmessung zusätzliche Kosten, aber auch die Her- und Aufstellung der Umleitungsbeschilderung forderte den Verein finanziell stärker als bei der Erstauflage im vergangenen Jahr. Wie viel Geld am Ende übrig bleibt und an die Ukraine-Hilfe geht, wird der TVM in den nächsten Tagen ausrechnen.

»Nach 170 Startern im letzten Jahr hätten wir uns noch ein paar mehr Radfahrer gewünscht«, war TVM-Vorsitzender Georg Kümmel etwas enttäuscht und denkt darüber nach, die nächste Veranstaltung großflächiger zu bewerben, denn »ein solches Event gibt es meines Wissens nirgendwo sonst.«

Den Vorsitzenden freute es aber sichtlich, dass viele Biker mit Lob nicht sparten - wegen der insgesamt tollen Organisation, aber auch der »perfekten Verpflegung«, wie Mountainbiker Florian Hennig sagte. Joshua Müller stimmte zu: »Ohne den tollen Streuselkuchen hätte ich die Strecke nicht zwölf Mal geschafft.«

WINFRIED ZANG

Hintergrund: »Everesting« in Zahlen Die schnellste Runde Männer: Christian Bergmann in 20:05,31 Frauen: Andrea Volz in 23:16,72 Die meisten Höhenmeter Männer: Raphael Bauder, Matthias Krah und Frank Blaschke (jeweils 13 Runden mit jeweils 4.160 Höhenmetern) Frauen: Andrea Volz, Sabine Hock (jeweils zehn Runden mit jeweils 3.200 Höhenmetern) Ältester Teilnehmer Raimund Eisert (Geburtsjahr 1947) Jüngster Teilnehmer Lotti Kempf (Geburtsjahr 2017)