»Schwedentruhe« zeugt von Not und Leid im Dreißigjährigen Krieg

Geplünderte Eichenkiste ist bei der Niedernberger Kerb am Sonntag erstmals in einer Ausstellung zu sehen

Niedernberg 07.09.2023 - 16:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die 400 Jahre alte 400 Jahre alte, schwere Eichentruhe, die sogenannte Schwedentruhe, wird am Kerbsonntag zum ersten Mal im Dachgeschoss der Sandsteinschule der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Plünderungen und Pest

Truppendurchzüge, Plünderungen und Pest hatten in den 30 Kriegsjahre unsägliches Leid über das Pfarrdorf gebracht. Die Verluste an Familien und Behausungen in Niedernberg werden detailliert aufgezeigt. Dokumentiert sind auch Geschichte und damaliger Inhalt der »Schwedentruhe«, jener Kirchentruhe, die vermutlich 1631 durch Truppen des Schwedenkönigs Gustav II. aufgebrochen und geplündert wurde.

Vorab ein paar kurze Erläuterung zum Dreißigjährigen Krieg von Heimatpfleger Albert Wagner: Als sich die Kriegshandlungen im November 1631 auch in das Untermaingebiet verlagerten, versteckten die Niedernberger ihre Kirchenschätze - Kelche, Monstranz, Akten und Urkunden - auf dem Kirchenspeicher in einer schweren Truhe aus massivem Eichenholz, gesichert mit zwei starken Schlössern.

Die in den Ort einmarschierenden Schwedentruppen suchten aber natürlich auch in der Kirche nach wertvollen Gegenständen. Nachdem sie die Türe zur Empore aufgebrochen hatten, fanden sie die Truhe auf dem Speicher. Da sie die beiden Schlösser mit brachialer Gewalt nicht öffnen konnten, brannten sie diese mit Feuer (vermutlich mit glühenden Eisen) aus. Den Inhalt nahmen die Soldaten mit, die Truhe ließen sie leer und beschädigt zurück.

Später erklärte Pfarrer Josef Peter Seubert in seinen handschriftlichen Aufzeichnungen, dass er anlässlich des großen Umbaus der Pfarrkirche 1897 diese Truhe über dem Gewölbe des »Alten Chores« als trauriges Erinnerungszeichen an die Plünderung aufstellen ließ. Existenz und Aufenthaltsort der Truhe waren also hinlänglich bekannt, wurden bisher allerdings nicht öffentlich gemacht.

Eichentruhe 1981 restauriert

Im Zuge von Reparaturarbeiten am Dach im Sommer 1980 unter der Amtszeit von Pfarrer Wolfgang Schwartz wurde die »Schwedentruhe« von ihrem Platz über dem Chorgewölbe entfernt, 1981 einer Restauration unterzogen und danach im Pfarrhaus aufgestellt. Wie schwierig das Knacken der Truhe war, können Besucher am Sonntag bei der Ausstellung erstmals selbst angesichts der ausgebrannten Schlösser erahnen.

Christel Ney

Programm: Niedernberger Straßenkerb Unter dem Motto "Die Nirrenberscher Kerb is do!" Feiern die Niedernberger ihre Straßenkerb mit kulinarischen Spezialitäten und Livemusik. Freitag, 8. September: 19 Uhr Vernissage "Vielfalt" - Bilder von Christina Amendt im Rathaus. Samstag, 9. September: 16 Uhr Kerbbaumaufstellung auf dem Dorfplatz mit dem Jahrgang 2005, begleitet vom Musikcorps Niedernberg; 19 Uhr Live-Musik auf dem Dorfplatz mit den Blechkatzenrockern. Sonntag, 10. September: 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenparade und Frühschoppen, danach Kerbmarkt; 12 Uhr "Tag der offenen Tür" in der Spätlese im Rot-Kreuz-Heim; 13 Uhr Kinderprogramm am alten Friedhof; 14 Uhr Unterhaltung durch "Sing out loud" am Dorfplatz; 14 bis 17 Uhr Spielangebote vom Jugendtreff, Zaubertricks und Ballonmodellage mit dem "Zauberer Bennini" Kerbmarkt auf der Hauptstraße und der Schulstraße Weinstand mit erlesenen Weinen des Kerbausschusses; der Erlös ist für soziale Zwecke bestimmt. Hüpfburg, Stockbrot, Kinderschminken, Basteln, Rock im Rathaushof, Bücherflohmarkt, Kinderkarussell, Flohmarkt und "Tag des offenen Denkmals" mit Ausstellung der "Schwedentruhe" in der Sandsteinschule 13 bis 17 Uhr. Montag, 11. September: 18 Uhr Kerbausklang mit Verlosung auf dem Dorfplatz. ney