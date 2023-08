Ein rei­zen­des Fo­to mit fünf hung­ri­gen Sch­näbeln hat uns un­ser Le­ser Ar­min Pe­ter­mann ge­schickt. Die Klei­nen sit­zen in ei­nem von min­des­tens 50 Nes­tern, wel­che die Rauch­wal­ben in den Stal­lun­gen und Scheu­nen auf dem Lin­den­hof in Nie­dern­berg ge­baut ha­ben. Mor­gens do­mi­nie­ren sie das täg­li­che Vo­gel­kon­zert.