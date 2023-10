Dank Obernburger Verein: Schule in Bangem vor Fertigstellung

Drei Fragen an Prosper Nokwe: »Für eine bessere Zukunft im eigenen Land«

Der Verein Children of Bangen sammelt nicht nur Spenden, sondern organisiert seit Jahren auch Veranstaltungen um Geld für den laufenden Schulbau einzunehmen. Unser Mitarbeiter Martin Roos hat mit den Vorsitzenden Prosper Nokwe (51) darüber gesprochen.

Wie entstand die Idee zu »Cocktails for Cameroon?

Seit über 25 Jahren gibt es in Obernburg den »Dynamo Almosensturm«, eine Gruppe begeisterter Freizeitkicker. Über die Jahre hinweg kamen ständig neue Mitkicker dazu. Dadurch ist aus dem »Dynamo Almosensturm« eine richtige Multi-Kulti-Truppe geworden. Die Wurzeln der Spieler liegen unter anderem in Honduras, in der Türkei, in der Ukraine, Spanien, Syrien und Kamerun. Nachdem meine Mitspieler herausgefunden hatten, dass ich bereits als Barkeeper gearbeitet hatte und außerdem seit Jahren eine Schule in seinem Geburtsort in Kamerun unterstütze, war die Idee zu »Cocktails for Cameroon« geboren.

Die Spendensummen stiegen von Jahr zu Jahr an?

Als erste Location diente das Bistro Kult in der Römerstraße. Über 70 Frauen und Männer erschienen zur Party. Insgesamt kamen dabei 800 Euro Reinerlös zusammen. Weil es so ein toller Abend war, musste die Veranstaltung selbstverständlich wiederholt werden. Ab 2015 hatte »Cocktails for Cameroon« seine Heimat im Pfarrheim »Pia Fidelis« in Obernburg, da die Veranstaltung immer größer wurde. Seit 2019 findet die Veranstaltung mit dreijähriger Corona-Pause in der Stadthalle statt. Im Laufe der Jahre ist die Spendensumme von 800 Euro im Anfangsjahr auf zuletzt 8000 Euro stetig angewachsen.

Erzählen Sie uns etwas über die Situation an der Schule in Bangem?

Die Regierung von Kamerun eröffnet zwar fleißig Schulen, sorgt aber nicht für die richtigen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Lehr- und Lernmittel und die Räumlichkeiten sind katastrophal. In den Klassenzimmern teilen sich vier oder fünf Kinder ein Pult. Selbst Schreibhefte sind Mangelware. Durch unzureichende sanitären Anlagen sind Infektionen und Krankheiten leider fast an der Tagesordnung. Viele Kinder kommen barfuß in die Schule, weil kein Geld für ordentliches Schuhwerk da ist. Dadurch kommt es gerade während der Regenzeit zu Erkältungen und Lungenentzündungen. Es sind auch schon Kinder gestorben. Mein großer Wunsch ist es, den Kindern in meiner Heimat eine Zukunft in ihrem eigenen Land zu ermöglichen, anstatt lebensgefährliche Seewege nach Lampedusa zu wählen.