Schulbauten des Landkreises kommen voran

Ausschuss in Kürze

Glasboden für Untermainhalle: Roland Dittrich berichtete über die Vergabe und den Ausführungsstand zur Erneuerung des Sportbodens in der Elsenfelder Untermainhalle. In den Osterferien konnte die Ausziehtribüne so gelöst werden, dass der Abbruch des Bodens darunter ermöglicht wurde. Es folgte der Einbau der Fußbodenheizung, der mit Mehrkosten in Höhe von knapp 24.000 Euro einherging. Acht Unternehmen seien zur Abgabe eines Angebots aufgefordert gewesen. Doch reagiert habe nur eine ortsansässige Firma, die per Eilentscheidung von Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) mit der Umsetzung beauftragt worden sei. Auf Nachfragen gab Dittrich zu verstehen, dass hierdurch der Zeitplan eingehalten werden konnte. Mit dem Einbau des Glasbodens werde am 31. Juli begonnen. Mit dieser neuen Technik verknüpft sei die Erwartung, bis zu 30 Prozent an Energiekosten einzusparen. Scherf kündigte an, dass am Tag des Sports am 24. November alle Kreisräte zur Besichtigung eingeladen werden. Kreisräte wollten darüber hinaus die Position der Verwaltung zum Thema Hitzeschutz wissen, dies am Beispiel anderer Landkreise. Scherf erwiderte, dass die rechtliche Zuständigkeit bei den Kommunen angesiedelt sei. Der Landkreis werde dann beratend und unterstützend tätig, wenn entsprechende Anfragen eingingen.

Geflüchtete: Auch in einer anderen Angelegenheit müsse, so Scherf, die Frage der Zuständigkeit der Antwort vorausgeschickt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Angesprochen auf die Anmietung von Räumen zur Notunterbringung von 150 Flüchtlingen in Miltenberg informierte der Landrat, dass die Kreisbehörde in diesem Fall im Auftrag des Freistaats Bayern tätig geworden sei. »Hier handeln wir nicht im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung«, unterstrich Scherf. Was dies dennoch für den Landkreis Miltenberg bedeute, machte er an einer Zahl fest: »Jede Woche werden 25 weitere Plätze gebraucht und es ist damit zu rechnen, dass an der Prognose sich nichts ändern wird.«