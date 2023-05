Schüler bauen im Obernburger Römermuseum an riesigem Lego-Kastell

Modell besteht aus 100.000 Steinen

Obernburg 03.05.2023 - 12:55 Uhr 3 Min.

Grundschullehrerin Katja Tillack schaut Leonie (links) und Ragna beim Bauen über die Schulter. Details wie dieses Lego-Männchen verleihen der Mitmach-Ausstellung besonderen Charme. Museumsmitarbeiterin Ulla Mühre verteilt die Kartons mit den Lego-Steinchen an die Schüler.

Die beiden Mädchen sind Teil einer Schulklasse, die an einem Tag Ende April ins Obernburger Römermuseum gekommen ist. Hier gibt es aktuell eine große Mitmach-Ausstellung zu bestaunen: Eine ganze Römerstadt aus sagenhaften 100.000 Lego-Steinen wird mit Hilfe der Besucher aufgebaut. »Die Römer sind erst Lehrplan der vierten Klasse«, berichtet Lehrerin Katja Tillack, die Ragna und Leonie über die Schultern schaut. »Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden. Ich wollte mir das auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen.«

Die freien Kästchen stehen für die Module der Römerstadt, die noch gebaut werden müssen.

Das Römerkastell - inklusive Lagervorstadt, Therme und Gräberfeld - hat zurzeit seinen Platz in einem großen Saal im Obergeschoss des Römermuseums. Auf vier improvisierten Tischen aus Paletten liegen großflächige Pläne. Sie sind in nummerierte Kästchen unterteilt. Auf einigen davon stehen an diesem Tag bereits fertig aufgebaute Häuschen, Brücken, Tore oder Weinranken.

Ansturm am Regal

Die Nummern auf den Kästchen korrespondieren mit Nummern, die auf grauen Pappkartons abgedruckt sind. Diese Kartons wiederum stehen in einem Regal, das eine komplette Wand des Saals einnimmt. Genau davor hatte es zu Beginn der Aktion einen riesigen Ansturm gegeben. Die Erstklässler scharrten sich eifrig um Museumsmitarbeiterin Ulla Mühre. Jedes Kind wollte so schnell wie möglich einen der Kartons in die Hände bekommen. Darin enthalten: die Lego-Steine und eine Bauanleitung. Kleine Bilder verrieten den Schülern, was genau sich in den Pappschachteln verbarg.

Ulla Mühre setzt ein fertiges Modul auf den Plan vom Lego-Kastell.

Doch Mühre managte die Schar der aufgeregten Kinder gelassen. »Das ist das große Kastell, wo die Soldaten gewohnt haben«, erklärte sie den Kleinen. Die verteilen sich dann auf die Tische um die Paletten herum. Gleich darauf erhebt sich konzentriertes Gemurmel. Manche Kinder haben gar keine Probleme und packen die Aufgabe zielsicher an. »Das sind Profis«, sagt Mühre zum Beispiel über Ragna und Leonie. Die sind so schnell, dass sie in der vorgegebenen Zeit gleich zwei Module aufbauen. Mühre räumt ein: »Wenn einer es nicht so gut kennt, dauert es schon etwas länger.«

Ein Stein fehlt

So zum Beispiel bei einer Gruppe von drei Jungs. Die sind zwar total bei der Sache - einer von ihnen hat sich vor lauter Eifer sogar auf den Tisch gesetzt. Doch irgendwann rufen sie Mühre um Hilfe. Angeblich fehlt ein Lego-Stein. »Habt ihr auch wirklich genau geguckt?«, fragt die Museumsmitarbeiterin mit einem Lächeln. Die Jungen nicken eifrig, doch letztlich stellt sich heraus, dass sie sich beim Setzen der Steine vertan haben.

Drei Jungs arbeiten hochkonzentriert an ihrer Aufgabe.

Einen Tisch weiter bauen Mariella und Victoria an einer Blumenwiese. Sie haben sich dieses Modell ausgesucht, »weil's schön aussieht«. Die Mädchen bauen erstmal wild drauf los, die Anleitung bleibt außen vor. Als Ulla Mühre das bemerkt, fordert sie die Erstklässlerinnen dazu auf, noch mal neu zu beginnen. Auch ein Mädchen aus der Ukraine ist fleißig am Bauen, die Anleitung kommt ja ohne viel Worte aus.

Mühre steht die Freude über die geschäftige Tätigkeit der Schüler ins Gesicht geschrieben. Besonders viel Spaß macht ihr: »Das Interesse, das die Kinder haben und die Fähigkeit, sich zu konzentrieren.« Besonders, wenn ein Teilstück fertig geworden ist und die Kinder sich darüber freuen - dann hat auch Mühre Spaß.

Lehrerin Katja Tillack, die ihre Runden durch den Raum zieht und ihren Schützlingen zuschaut, findet die Aktion ebenfalls gut: »Weil es Nähe zum Museum bringt und Interesse schafft für die Vergangenheit.« Sie hofft darauf, dass die Erstklässler fleißig Werbung für das Römermuseum machen: »Wenn man Kinder begeistert, begeistert man damit auch die Familien.«

Eifer wiederhergestellt

Da ruft plötzlich eine Gruppe Mädchen laut: »Wir haben keinen Bock mehr!« Ulla Mühre eilt hin und guckt sich den Baufortschritt an. Dann erlaubt sie ihnen, gnädig lächelnd: »Jetzt dürft ihr mal so richtig mogeln.« Gleich ist der Eifer der Gruppe wiederhergestellt. »Wenn was mit der Schulkasse nicht fertig wird, wird's halt nicht fertig«, sagt Mühre gut gelaunt.

Der Andrang sei besonders an den Wochenenden sehr groß. Da werde auch schon mal bis in den Flur hinein gewerkelt, weil der Platz im Saal nicht ausreiche. Die Museumsmitarbeiterin ist völlig fasziniert davon, dass auch ältere Männer sich nicht zierten, mitzubauen. Dann verrät Mühre noch mit Augenzwinkern über die vielen Besucher und die gerade heranwachsende Römerstadt: »Zweimal haben wir sie schon auseinandergebaut.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Museumsleiter über die Lego-Aktion Museumsleiter Eric Erfurth zeigt den Kindern bei einer Museumsrallye interessante Ausstellungsstücke. Während sich Museumsmitarbeiterin Ulla Mühre im großen Saal des Obernburger Römermuseums um die Kinder kümmert, die mit Lego bauen, zeigt Museumsleiter Eric Erfurth der anderen Klassenhälfte Ausstellungsgegenstände. Danach dürfen die Erstklässler Fragen einer Museumsrallye beantworten. Für Erfurth gehört zur Museumsarbeit einerseits die "seriöse Schiene" mit Vitrinen. Aber er betont auch: "Für Kinder ist es witzlos, in ein Museum zu fahren und nur zu gucken. Bei uns kann man die Sachen in die Hand nehmen." Der Mitmachgedanke habe im Römermuseum immer schon eine große Rolle gespielt. So habe man beispielsweise schon Wagenrennen organisiert. Zur Resonanz der Besucher sagt der Museumsleiter: "Es läuft super." Man habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen kommen. Jetzt müsse man die Wochen, in denen das Museum zusätzlich zu den normalen Zeiten geöffnet ist, mit einem ehrenamtlichen Team von rund 25 Leuten meistern. "Das ist die große Herausforderung." Am 9. März begann die Mitmach-Ausstellung. Sie geht noch bis zum 29. Mai. Interessierte können sich am 30. und 31. Mai von 14 bis 17 Uhr das ganze Bauprojekt anschauen. Zu bewundern ist dann auch ein Colosseum aus 9000 Lego-Steinen, das im Februar quasi als Warm-Up von Besuchern gebaut worden war. (juh)