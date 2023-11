Regisseur aus Obernburg spricht über seinen Film "Himmelheber"

19. November in der Kino Passage

Erlenbach a.Main 14.11.2023 - 18:02 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dieses kleine Bäumchen spielt im Film eine große Rolle, jedenfalls bei aufmerksamen Zuschauern. Foto: Werner Lebert Werner Lebert zeigt seinen Film »Himmelheber«. Foto: Heinz Linduschka Schafe und Kühe sind in einem Film über den Odenwald nicht wegzudenken - Werner Lebert hat sie in Bildern eingefangen, wie sie selten zu sehen sind. Foto: Werner Lebert

»Ein ästhetischer Genuss«, ein »Dokument vergangener Zeiten« und eine »respektvolle Hommage an das Leben und Arbeiten im Odenwald« sei »Himmelheber«, der neue Film von Werner Lebert, war nach einer Art »Vorpremiere« vor einer guten Woche in der vollbesetzten Hüttenthaler Mossautalhalle (Odenwaldkreis) von den begeisterten Besuchern zu hören. Für den erfahrenen und engagierten Fotografen Werner Lebert ein schöner »Lohn« für seine intensive dreijährige Arbeit an diesem Film. Am Sonntag, 19.November, gibt es gleich zwei Mal die offizielle Kinopremiere in der Kino Passage Erlenbach (Kreis Miltenberg), um 12 Uhr und um 19.30 Uhr.

Beim Mittagstermin wird Lebert sich bei diesem 120. Erlenbacher Filmgespräch den Fragen der Zuschauer stellen. Begleitet werden soll er vom Kameramann Felix Striegel, der neben Lebert zeitweise die Kamera führte und aus Erlenbach stammt. Striegel hat den deutschen Kamerapreis und vor einiger Zeit mit seinem Team auch den »Studentenoskar« gewonnen. Auch einige Protagonisten des Films wollen vor Ort sein, wobei noch offen ist, wer von den fünf eindrucksvollen Akteuren Zeit findet: der erfahrene Analogfotograf, der Rinderzüchter Heinz aus Etzen-Gesäß (Odenwaldkreis), der Kunstschmied Alois aus Wörth am Main (Kreis Miltenberg), der Schäfer Bodo aus dem Finkenbachtal (Odenwaldkreis)? Den Wald als zentralen »Akteur« muss man schon selbst aufsuchen.

Warum wählten Sie als Titel »Himmelheber?

Ich wollte auf keinen Fall einen englischen Titel. Einer der Hauptprotagonisten trinkt Apfelwein der Kelterei Himmelheber von Brensbach im Odenwald. Ich fand das Wort sehr angenehm, einen Gaumenschmeichler.

Wie lang haben Sie an diesem Film gearbeitet? Viele Passagen und Bilder lassen vermuten, dass Sie sehr viel Zeit und Aufwand in den Film gesteckt haben.

Insgesamt waren es fast drei Jahre. Durch Corona hatten sich einige Drehabläufe immer wieder verschoben. Drehgenehmigungen wurden abgesagt, dazu Ausgangssperren, Biergärten wurden geschlossen ? Am Schnitt saß ich über ein Jahr. Das war letztlich auch das Schwierigste am ganzen Projekt. Da ich kein klassisches Drehbuch hatte, sondern nur mit einer »Arbeitshypothese« an den Start ging, ließ ich erst einmal alles auf mich zukommen. Als ich mit Felix (Striegel) die ersten Einstellungen realisierte, kam die Sicherheit. Die Qualität der Bilder, die Felix der Kamera entlockte, setzte bei mir große Energien frei. Und dann bekamen allmählich auch die Geschichten Form und Struktur.

Können Sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es Ihnen beim Drehen dieses Films vor allem ging?

Na ja, ich könnte jetzt sagen: »schöne Bilder sind nicht immer wahr und wahre Bilder sind nicht immer schön.« Meine Arbeit ist in erster Linie geprägt von Zeigen - nicht vom Erklären. Bildqualität und Ästhetik spielen dabei eine große Rolle. Wenn Sie zum Beispiel im Film eine Kuh sehen, muss ich nicht erklären, dass Sie eine Kuh sehen. Die ganz besondere Ästhetik des Films wird sich ganz sicher den Zuschauern erschließen.

Sie zeigen ja das Leben und Arbeiten im ländlichen Odenwald ganz authentisch und unverstellt. Für welches Publikum scheint Ihnen der Film prädestiniert, und gibt es Szenen, bei denen manche Zuschauer Probleme haben könnten?

Die Premiere im Odenwald war super besucht. »Ausverkauft« hört sich für mich kalt an. Im Publikum saßen Zwölfjährige neben ihrer 80-jährigen Oma. Es war vom Alter her alles vertreten. Sie fragen nach möglichen Problemen. Eine Zuschauerin hatte als Kleinkind bei einer Hausschlachtung das Schreien eines Schweines erlebt und dabei eine Art Trauma erlitten. Im Film ist eine ähnlich Szene zu sehen. Damit kam die Frau nicht gut zurecht. Natürlich könnten Szenen, die authentisch sind und das Leben und Arbeiten im Odenwald zeigen, bei dem einen oder anderen etwas auslösen.

Viele Menschen werden sich noch gut und gern an ihren Film »Skagerrak« erinnern. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo liegt der größte Unterschied?

Der größte Unterschied ist, dass sich bei »Skagerrak« alles an Bord eines Schiffes abspielt. Die Bedingungen an Bord waren sehr herausfordernd. Stichworte: Seekrankheit, Spritzwasser, ständiges Schaukeln des Schiffes. Das war das Thema. Bei »Himmelheber« sind es fünf Akteure: der Wald, der Schmied, der Fotograf, der Bauer und der Schafhirte. Bei fünf Protagonisten ist nur eines sicher: dass nichts sicher ist - gerade während einer Pandemie.

Wer so viel Arbeit, Inspiration und Zeit in einen Film steckt wie Sie: Wie waren bisher die Reaktionen von Zuschauern, die den Film schon sehen konnten, und welche Reaktionen wünschen Sie nach der Premiere in Erlenbach?

Das Schöne bei der Premiere: Den weitaus größten Teil der Besucher haben wir erreicht. Das sehr gute Echo der Zuschauer nach dem Film tat sehr gut, auch die positive Kritik in der regionalen Presse. Einige spontane Reaktionen und Hinweise nach der Aufführung brachten mich zum Überlegen und haben mich sehr gefreut. Viele Zuschauer in der Mossautalhalle haben den Wechsel zwischen lebhaften, manchmal drastisch-realistischen Szenen und poetischen, leisen Sequenzen gelobt. Öfters wurde erwähnt, wie authentisch und nachvollziehbar die Atmosphäre im Film wirkt. Ganz interessant fand ich, dass mir ein 13-jähriger Junge ganz ernsthaft gesagt hat, er wünscht sich, dass manche Szenen des Films, zum Beispiel die Schlachtung, auch mal im Biologieunterricht gezeigt würden. Wenn die Reaktionen in Erlenbach ähnlich ausfallen, ist jedenfalls alles gut.

HEINZ LINDUSCHKA

Zur Person: Werner Lebert Werner Lebert wurde 1961 in Obernburg (Kreis Miltenberg) geboren. Nach einem Verkehrsunfall 2009 arbeitete der gelernte Werkzeugmacher zuerst fotografisch, danach auch als Regisseur und Kameramann bei Dokumentarfilmen. Die Filme: »Chokoras - die Straßenkinder von Kitale« »Skagerrak - auf Fangfahrt mit der J.von Cölln«. Zu sehen neben anderem beim Filmfestival Husum, in Erlenbach, Würzburg, Aschaffenburg und Darmstadt und im Grünen Kino Freiburg. Zu beiden Filmen sind auch Bücher erschienen, beide im Plexus-Verlag Amorbach. »Himmelheber - Zeitenwandel im Odenwald« Fotografie: Neben anderem Ausstellungen im Weißen Turm in Darmstadt, in der Dorfkirche Hausen, im Sozialdezernat Frankfurt, im Landratsamt Miltenberg und beim Verein Shangilia in Troisdorf. Fotoreportagen im »Schwarzweißmagazin« und in »mare - dem Magazin der Meere«. Die Vorführung in der Kino Passage: Am Sonntag, 19. November, ist »Himmelheber« in Erlenbach um zwölf und um 19.30 Uhr zu sehen. Um zwölf Uhr sind beim 120. Erlenbacher Filmgespräch der Filmemacher und einige Mitwirkende vor Ort. Empfohlen ist für die Vorstellung um zwölf Uhr der Kartenvorverkauf: https://kinopassage.de/de/programm (hlin)