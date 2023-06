Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schnelle Beats, wummernde Bässe beim Erlenbacher Aquaphobie-Festival

Mehr als 4000 Techno-Fans feiern Stars der Szene

Erlenbach a.Main 26.06.2023 - 12:33 Uhr < 1 Min.

Lari Luke beim Aquaphobie-Festival 2022: Mit unzähligen Club- und Festival-Shows in den letzten Jahren gehört die Radio-Moderatorin zu den bekanntesten EDM-Acts aus Deutschland.

Besucher, die schon am vergangenen Wochenende in Obernburg bei Festival »Verträumte Angelegenheit« dabei waren, bescheinigten dem Erlenbacher Event, die Techno-Party eine Woche zuvor noch zu toppen. »Die Aquaphobie vergangenes Jahr nach der Corona-Pause war schon geil, aber diesmal ist es genialst«, so ein Besucher.

Stars der Szene auf den Bühnen

Nach Aussagen der Veranstalter war das Festival ausverkauft, genaue Zahlen wollte sie aber nicht nennen. Für den Andrang hatten Stars des Szene wie Fritz Kaltbrenner oder Tream gesorgt. Der deutsche Rapper und Partyschlagersänger mit bürgerlichem Namen Timo Grabinger hat auf Spotify jeden Monat zwei Millionen Zuhörer, sein Hit »Lebenslang« wurde inzwischen 60 Millionen mal aufgerufen.

Schon zum Start am Samstag um 12 Uhr war das Festivalgelände gut gefüllt, und bis zum Ende um 23 Uhr herrschte super Stimmung. Auf den beiden Bühnen wechselten sich insgesamt 16 DJs und Musiker ab.

Erster richtige Einheizer - obwohl das bei den Tagestemperaturen kaum nötig war - war HBz. Nils Schedler und Niklas Brüsewitz aus Lachendorf machen nicht nur sehr gefragte elektronische Musik am Computer, sondern wissen auch, wie sie ihr Publikum mitreißen. Ob Edding-Tattoo oder Crowd-Surfing im Schlauchboot - ihre Einfälle ließen die Fans ausflippen.

GEORG KÜMMEL Mitarbeit: Dominik Pagio