Schneeberger Kita rechnet mit bis zu 85 Kindern

Würdigung: Zu Beginn der Sitzung wurde würdigte Bürgermeister Kurt Repp im Namen der Gemeinde die Leistung von Leonard Blaser, der den Landesmeistertitel Baden Nord-Württemberg im Fechten in der Kategorie Herren-Degen U15 gewann. Im Team mit seinen Fechtkollegen erreichte er den zweiten Platz bei den Landesmeistern.Werbeanlage genehmigt: Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für die Errichtung zweier Werbeanlagen im Bereich Odenwaldstraße 3, einmal eine Werbestele im Außenbereich des Tankstellen-Shops und einmal eine im Innenbereich, während letztgenannte verfahrensfrei ist. Es handelt sich um ein Vorhaben eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, für den es keinen Bebauungsplan gibt. Schöffin: Das Gremium beschloss die Aufnahme von Simone Uhrig in die Schöffen-Vorschlagsliste für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028. Uhrig ist bereits seit 2014 als Jugendschöffin tätig und hat sich für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 sowohl als Schöffin als auch als Jugendschöffin beworben. Wassergebühren: Eine Änderung der Wassergebühren ist derzeit nicht vorgesehen. Der Kommune wurde durch ein Fachbüro eine aktualisierte Gebührenkalkulation für die gemeindliche Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtung vorgelegt. 2021 startete für beide Einrichtungen ein neuer, dreijähriger Kalkulationszeitraum, auf dem die Höhe der derzeitigen Gebühren beruht. Da die aktuellen, nun vorgelegten Kalkulationen nur unwesentlich von den vorherigen abweichen, sieht die Gemeinde keinen Anlass einer aktuellen Änderung. Medizinisches Versorgungszentrum: Am 17. April startete der Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums in Schneeberg. Der Bürgermeister zeigte sich erfreut, dass nach harter Arbeit und einem steinigen Weg, welcher überwunden werden musste, die Arbeit aufgenommen werden konnte. Dank für Engagement: Der Bürgermeister bedankte sich bei allen, die sich an der Umweltaktion am 25. März, beteiligt haben. "Es ist nicht selbstverständlich den Unrat, welchen andere unverständlicherweise illegal entsorgen, einzusammeln. Es kam wieder viel Müll zusammen.", so Repp. Darüber hinaus bedankte er sich bei Josef Speth, der innerhalb der Urnengemeinschaftsgräber im Schneeberger Friedhof ein Relief mit Begleittext anbrachte. Repp konstatierte, dass durch dieses Werk der Urnenbereich erheblich aufgewertet werde. Es sei eine gelungene Arbeit, welche der Gemeinde kostenfrei überlassen wurde. Nicht-öffentliche Beschlüsse: Es wurden nicht-öffentliche Beschlüsse aus der Sitzung vom 15. März bekannt gegeben. Der Auftrag für ein Regalsystem zur Materiallagerung im Außenbereich, welches der gemeindliche Bauhof benötigt, wurde an den günstigsten von drei Anbietern zum Preis von rund 9000 Euro vergeben. Weiter genehmigte der Gemeinderat nachträglich eine Rechnung in Höhe von rund 16.400 Euro für die Herstellung eines Küchenanschlusses, die Installation von Gäste- und Personaltoiletten und Dusche, die Heizkörper-Lackierung mit erforderliche De- und Wiedermontage sowie die Teilerneuerung von Ent- und Bewässerung von Oktober 2022 bis Februar 2023 in der ehemaligen Raiffeisenbank. Dies erfolgte über eine ortsansässige Firma im Rahmen des Umbaus der Räumlichkeiten in eine Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (Rippberger Straße 4).Umleitung: Im Rahmen der Bürgerfragestunde erkundigte sich eine Anwohnerin der B 47 (Ortsdurchfahrt Schneeberg) nach der geplanten Umleitung im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 231, bei der der ansonsten durch Amorbach laufende Verkehr durch Schneeberg geleitet werden soll und ob eine Umfahrung Schneebergs möglich sei. Repp sagte, eine solche Umfahrung Schneebergs sei nicht möglich, der Verkehr müsse durch die Gemeinde geleitet werden. Er habe sich beim Staatlichen Bauamt erkundigt, ob im Zuge der Maßnahme zumindest in Schneeberg dann Tempo 30 ausgewiesen werde, um den Verkehr etwas zu beruhigen. Eine Rückmeldung, so Repp, solle noch erfolgen. Sobald er Bescheid wisse, werde er dann in der nächstmöglichen Gemeinderatssitzung darüber informierten.