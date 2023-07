Schneeberg macht mit bei REW

Gemeinderat Schneeberg in Kürze

Jahresrechnung 2022: Kämmerer Florian Bleifuß präsentierte die Jahresrechnung 2022. Deren örtliche Prüfung erfolgte am 10. Juli durch den Rechnungsprüfungs- und Finanzausschuss. Im Rahmen der Kontrollen und Stichproben wurden keine Ungereimtheiten festgestellt. Der Verwaltungshaushalt schließt mit 4,145 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt 2022 mit 1,169 Millionen Euro ab. Einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung fest, die Entlastung für Bürgermeister Kurt Repp erfolgte ebenfalls einstimmig

Wahlvorsteher und Beisitzer: Der Gemeinderat ernannte die Wahlvorsteher und berief die Beisitzer für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober. Der Wahlraum wird im Dorfwiesenhaus in Schneeberg eingerichtet. Wahlvorsteher ist Bürgermeister Kurt Repp, der Vorsteher für die Briefwahl der Dritte Bürgermeister Ralf Wöber. Grundstücksverkauf: Der Bürgermeister informierte, dass ein Grundstück mit der Adresse Schulhof 5 vom Eigentümer privat veräußert worden sei. Der Punkt war insofern relevant für die Sitzung, als dass seitens der Kommune die Auflage gilt, den Grund innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen.Ferienspiele: Auch 2023 können dank engagierter Vereine und Organisationen wieder Ferienspiele stattfinden, es gibt ein vielfältiges Angebot. Repp dankte allen, die sich daran beteiligen, um den Kindern in der freien Zeit etwas Schönes zu bieten.Wildkamera: Wiederholt werden auf dem Friedhof frisch bepflanzte Gräber zerwühlt, Löcher gegraben und Pflanzen ausgehoben. Mithilfe einer Wildkamera möchte die Gemeinde nun herausfinden, welche Tiere diese Schäden verursachen, um entsprechend gegensteuern zu können. Basketballplatz: Der Basketballplatz in den Sandwiesen ist fertig gestellt und wird auch schon sehr gut genutzt. Die Herstellung des Areals kostete rund 17.000 Euro, die Gemeinde erwartet eine Zuwendung über das Regionalbudget in Höhe von 10.000 Euro.Stelle besetzt: Als Beschluss aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 23. Juni wurde bekanntgegeben, dass zum 1. Oktober eine Verwaltungsfachangestellte aus Amorbach mit einer wöchentlichen Durchschnittsarbeitszeit von 27 Stunden eingestellt wird. Schutz vor Hitze: Ebenfalls nichtöffentlich beschlossen wurde, dass am Haus für Kinder zum Schutz vor Hitze an den Fenstern im Erdgeschoss Außenjalousien angebracht werden sollen. Betroffen sind drei Fenster auf Straßen-, sechs Fenster auf Hofseite sowie eine Balkontür. Der Auftrag dafür wurde für knapp 13.000 Euro vergeben. Wiederaufforstung: Zur Aufforstung eine durch Borkenkäferbefall entstandenen Kahlfläche von rund einem Hektar in der Waldabteilung Vorderer Hüttenberg wird vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt nach bereits erfolgter Antragstellung ein Zuschuss von 21.800 Euro erwartet. Nach Vorgaben aus dem Zuschussantrag müssen 5500 Traubeneichen, 700 Hainbuchen und 700 Winterlinden gepflanzt werden. Für die Beschaffung der Pflanzen fallen etwas über 11.000 Euro an, für Bepflanzung und Zaunbau wurde eine Fachfirma nichtöffentlich zum Kostenpunkt von knapp 16.600 Euro beauftragt. Ausstattung Dorfwiesenhaus: Der Auftrag zur Erneuerung der Tischplatten für die Stehtische und den Einbau eines Schranks im Dorfwiesenhaus wurde für knapp 3900 Euro nichtöffentlich vergeben. Weiter wurde überlegt, für Präsentationen bei Veranstaltungen im Gebäude Beamer und Leinwand anzuschaffen. Da eine Leinwand sehr teuer ist, soll eine Wandfläche entsprechend bearbeitet werden, damit auf dieser Projektionen möglich sind. Der Auftrag für diese Oberflächenbehandlung wurde zum Preis von 681 Euro vergeben, der Auftrag für einen Beamer inklusive Aufhängung und Steuerung zum Preis von 5750 Euro.