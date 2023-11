Schneeberg bleibt auf Waldbrandkosten sitzen

In seiner Sitzung am Mittwoch hat sich der Schneeberger Gemeinderat noch mit folgenden Themen beschäftigt.

Mehr Feldgeschworene: Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die Zahl der Feldgeschworenen für den Gemeindeteil Schneeberg von sieben auf zehn zu erhöhen. Parkverbot: In der jüngsten Sitzung hatte der Rat die angedachte Änderung der Parksituation in der Marktstraße samt eines absoluten Halteverbots auf zehn Metern an der Einmündung in die B 47 vorgestellt. Elizabeth Ott (CSU) informierte darüber, dass der Rat dennoch bemüht sei, Parkflächen für die Eltern der Kindergartenkinder zu schaffen.