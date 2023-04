Der Tag der of­fe­nen Wein­kel­ler in Er­len­bach ist in je­dem Jahr ein be­son­de­rer Tag für Wein­lieb­ha­ber. Am Palm­sonn­tag konn­ten wie­der ein­mal die un­ter­schied­lichs­ten Wei­ne von acht Win­zern aus Er­len­bach und Me­chen­hard ver­kos­tet wer­den.