»Schlemmermeile« rund um Eisenbachs Knechtsmühle

Josef und Martina Knecht: Streetfood-Festival von Karsamstag bis Ostermontag mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Unterhaltung

Obernburg 05.04.2023 - 15:11 Uhr 2 Min.

Martina Knecht. Archivfoto: BR/ Philipp Thurmai Josef Knecht. Archivfoto: R. Hettler Die Knechtsmühle ist Mittelpunkt der »Schlemmermeile«, einem Streetfood-Festival an Ostern. Foto: Josef Knecht

Livemusiker begleiten die sogenannte »Schlemmermeile« - ein Streetfood-Festival in der Mühlenstraße und im Mühlenhof. Die Idee für die Veranstaltung hatten Müller Josef Knecht und seine Tochter Martina Knecht - ehemalige Mehlkönigin und TV-Köchin. Mit Julia Preißer haben die beiden über ihre Idee gesprochen:

Herr Knecht, Sie haben ja schon viele Feste, wie Ihr bekanntes Mühlenfest, veranstaltet. Wie kamen Sie auf die Idee eines Streetfood-Festvials:

Der Ursprung geht zurück auf meine Eltern. Die haben früher schon gemeint: Eigentlich müsste man aus der Mühle auch noch ein Café machen - mit heimischen Mehlspezialitäten. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, aber seit 2000 veranstalten wir regelmäßig unsere Mühlenfeste. Das kommt gut an. Die Leute mögen Livemusik und unseren romantischen Mühlenhof. Meine Tochter hatte letztes Jahr die Idee, mit einem eigenen Imbiss auf Streetfood-Festivials unterwegs zu sein. Sie kennt tolle Kochkäs-Rezepte - auch Ausgefallenes wie Kochkäs-Burger. Auf den Food-Festivals hat sie interessante Menschen kennengelernt und sich vernetzt. Irgendwann kam dann die Frage auf, warum wir nicht mal hier bei uns ein Festival machen. Leider gibt es in Eisenbach keinen Biergarten mehr und die Menschen sehnen sich nach gutem Essen unter freiem Himmel. Das wollen wir an Ostern bieten und hoffen auf viele Gäste.

Frau Knecht, Sie sind ja nicht nur durch Ihren Imbiss, sondern auch durch Ihren Fernsehauftritt bekannt. 2019 waren sie im Bayerischen Rundfunk in der bayerischen Landfrauenküche zu sehen. Wie kam es dazu?

Tatsächlich hat mich die Produktionsfirma angerufen und gefragt. Sie hatten sich gewünscht, einmal eine Müllerin dabeizuhaben und beim Bayerischen Müllerverband angerufen. Da ich damals amtierende Mehlkönigin war und gut kochen konnte, hat der Verband mich vorgeschlagen. Ich habe kurz darüber nachgedacht und dann relativ spontan zugesagt.

Das Kochen ist für Sie nicht nur zu einem Hobby, sondern auch zu einem zweiten beruflichen Standbein geworden. Was wird denn an Ostern geboten?

Ich selbst bin mit meinem Imbisswagen und dem Kochkäs-Burger vertreten. Außerdem haben wir Metzger und andere Lieferanten aus der Umgebung. Wir wollten aber nicht nur regionale Spezialitäten, sondern auch Essen, das die Leute hier vielleicht nicht kennen. Ziel ist es, den Leuten von hier neue Köstlichkeiten und den Leuten von außerhalb unsere Spezialitäten wie eben den berühmten Kochkäs oder den Äppelwoi zu präsentieren. Es gibt also keinen Stand zweimal: Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es stehen vegetarische Spezialitäten, Chilli, Flammkuchen und Craft Bier auf dem Speiseplan. Auch unser Museum und der Mühlenladen sind wieder geöffnet.

Wer sind die Musiker?

An Tag eins performt Singer und Songwriter Kai Höfling, der sicher vielen ein Begriff ist. An Tag zwei haben wir das Duo Diddi Blender und Eella mit Countrymusik und Oldies. Diddi kennen viele noch vom Line-Dance im Mühlenhof. An Tag drei performt das Duo Sixty aus Seckmauern.

Und in Zukunft, Herr Knecht? Wird die Schlemmermeile jetzt Teil der regionalen Kultur?

Das wäre schön. Auf jeden Fall wollen wir etwas gegen das Gastronomiesterben tun. Wir haben auch andere Ideen - eventuell einen Wintermarkt. Aber es ist noch nichts ausgereift. Wir müssen ja alles neben unserem normalen Tagesgeschäft organisieren und stemmen. Aber vielleicht öffnen wir ja mal einen Biergarten oder doch das Café, von dem schon meine Eltern geträumt haben. Mal schauen. Die Nachfrage wäre in Eisenbach sicherlich da.

jup