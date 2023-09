Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schießanlage Mainbullau: Schnelle Blei-Räumung gefordert

Seit zehn Jahren wird um Lösung des Problems gerungen

Miltenberg 25.09.2023 - 16:27 Uhr 2 Min.

Steffen Scharrer begrüßt die Teilnehmer an der ehemaligen Kaserne. Mit dabei: Ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks für die Sendung "Quer". Ulrich Frey (links) zeigt, welche Mengen Bleischrot im Boden an der Schießanlage liegen.

Für mehr öffentlichen Druck, endlich die Beseitigung des Altlast in Angriff zu nehmen, könnte das Kamera-Team des Bayerischen Fernsehens sorgen, das die rund 35 Teilnehmer des Infospaziergangs begleitete. Gedreht wurde für die Sendung »Quer«, die Themen in Bayern oft in bissig-satirischer Form aufgreift.

Hoffen auf Hilfe aus München

Mit dabei waren auch einige der Direktkandidaten für die Landtagswahl. Dass der oder die künftige Wahlkreisabgeordnete das Thema jetzt aus erster Hand kennt, ist wichtig, da der Bayerische Jagdschutzverein (BJV) und die betroffenen Kommunen bei der Lösung des Problems wohl Hilfe des Freistaats brauchen werden.

Hier hat die Stadt Miltenberg bereits einen Vorstoß gemacht und Ministerpräsident Markus Söder bei seinem Besuch während der Michaelismesse eine Resolution übergeben, in der um finanzielle Hilfe gebeten wird. Söder hatte eine »wohlwollende Prüfung« durch das zuständige Ministerium zugesagt.

Gefahr für Umwelt und Wasser

Vor Ort informierten zunächst der BN-Vorsitzende Steffen Scharrer und Uli Frey über die Gefahren für Umwelt und Wasser, die von der über Jahrzehnte verschossenen Bleimunition ausgehen. Sabine Balleier schilderte die Vorgeschichte der Schießanlage, die bisherigen Untersuchungen und Gutachten und skizzierte des Stand des vom Landratsamt eingeleiteten Verfahrens. Frank Küster gab ergänzende Informationen zur Wirkung von Blei auf Menschen.

Der Kleinheubacher Bürgermeister Thomas Münig machte deutlich, weshalb die Situation so prekär ist: Neben der Stadt Miltenberg haben auch die Gemeinden Kleinheubach und Rüdenau Trinkwassserbrunnen am Mainbullauer Berg, an denen über die Notversorgung auch noch die Gemeinde Laudenbach hängt.

Den aktuellen Sanierungsvorschlag des BJV, eine Kalkung des Waldbodens, um das Blei zu binden, hielt Münig für nicht ausreichend. Er äußerte wie der Miltenberger Stadtrat in seiner Resolution die Hoffnung, dass der Freistaat in Vorleistung geht und die Kosten für die Räumung übernimmt, um schnell ein weiteres Eindringen des Schwermetalls in tiefere Bodenschichten zu verhindern und damit die Gefahr für das Trinkwasser zu beseitigen.

Wie eine solche Räumung des Waldgebiets technisch ablaufen könnte, ist noch nicht geklärt. Deshalb gibt es auch keine konkrete Kostenschätzung, sondern nur einen Rahmen, der laut Landrat Jens-Marco Scherf von 500.000 bis zwei Millionen Euro reicht. Betroffen ist eine Fläche von rund 2,2 Hektar.

Nach Bodenrecht könnte das Landratsamt den BJV als sogenannten »Handlungsstörer« für Räumung und Kostenübernahme verpflichten. Der Behörde ist jedoch klar, dass den Verein diese Auflage ruinieren würde. Danach müssten als Grundeigentümer die Stadt Miltenberg und zum Teil auch das Fürstenhaus zu Leiningen für den Schaden gerade stehen.

»Die Regierung muss zu ihrer Mitverantwortung stehen«, forderte deshalb der stellvertretende Miltenberger Bürgermeister, Klaus Wolf. Die Stadt argumentiert, dass die Schießanlage stets mit Genehmigung der staatlichen Behörden betrieben und Gefahren für Boden und Grundwasser trotz Warnungen lange bestritten wurden.

GEORG KÜMMEL