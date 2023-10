Schaurig-schöner Monster-Rock und träumerische Melodien

Mönchberger "Youngstars" und Mechenharder "Blechhaufen"

Mönchberg 09.10.2023 - 10:43 Uhr < 1 Min.

Unter Leitung von Marco Langenschwarz begeisterten die Mönchberger "Youngstars" beim gemeinsamen Jugendkonzert mit dem Mechenharder "Blechhaufen". Beim gemeinsamen Jugendkonzert mit den Mönchberger "Youngstars" begeisterten die 25 Musiker der Mechenharder "Blechhaufen" mit ihrem musikalischen Können.

Als Moderatorinnen begleiteten Ilona Winter und Anja Langenschwarz durch das Programm und versorgten die Zuhörer mit Hintergrundinformationen. Die Spenden kommen beiden Jugendkapellen zu Gute.

Gleich zu Beginn machte der Mechenharder Blechhaufen mit seinen jungen und jung gebliebenen Talenten während des Marsches »Young Stars« dem Titel alle Ehre. Unter Leitung von Ilona Winter lösten lange Klänge die kurzen Töne im lockeren harmonischen Fluss ab. Tief und voluminös stach das tiefe Blech aus hellen Staccati-Tupfern hervor, bevor alle Bläser wieder zu ruhigeren Takten zurückkehrten und das Stück mit einem kurzen Endakkord ausklang.

Mit Xylofon und Schlagwerk

Beim träumerischen und zugleich peppigen instrumentalen Popstück »I will follow him« fiel es den Zuhörern schwer, ruhig sitzenzubleiben. Kurze Xylofon-, und Schlagwerkakkorde ebneten den Weg für den sachten Melodienfluss, der in der perfekten Symbiose aus tiefen und hellen Klängen und in prägnanten Akkorden seinen Höhepunkt fand.

Schaurig-schön ging es mit den Mönchberger Youngstars unter Leitung von Marco Langenschwarz beim »Monster Rock« weiter. Kurze tiefe Tupfer, Fingerschnipsen und ein gehauchtes »Ouh« läuteten und rundeten gleichzeitig das zackige Spiel mit herabprasselnden Akkorden, flotten Beckenschlägen und Stimmenantwortspiel perfekt ab.

Mit »Pirates of the Caribbean« entführten die Nachwuchstalente in einer turbulenten, aber akkuraten Tonjagd samt heroischer Trompetenklängen, herausgefeuerter Staccati, zackiger Schlagholzeinlage und feierlich dramatischen Melodienfluss in die Südsee, Bravo-Rufe inklusive. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das »Mönchberger Lied«.

Jennifer Lässig