Schau mit fast 500 Kaninchen

Ausstellung: Züchter präsentieren Jury ihre Jungtiere

Hausen 11.09.2023 - 18:16 Uhr < 1 Min.

Selbstbewusstes und gelassenes Warten auf die Preisverleihung. Foto: Hans Zajic

Die Preisrichter bewerteten die Tiere nach Körperform, Fell, Zeichnung sowie Kopf und Ohren. Zahlreiche Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Alexander Frieß hatten die Veranstaltung perfekt vorbereitet, knapp 500 Einzelkäfige aufgebaut und bestens für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Frieß betonte, dass neben dem Wettbewerb in der Kaninchenzüchtung auch das gesellschaftliche Zusammensein nicht zu kurz kommen soll. Beispielhaft nannte er dabei Züchter aus dem Bereich Dortmund, die schon seit drei Jahrzehnten immer wieder nach Leidersbach kämen.

Am Samstagabend vergaben Hausens Bürgermeister Michael Bein als Schirmherr und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Peter Hübner zahlreiche Spessartmeistertitel und weitere Ehrenpreise im Jugend- und Erwachsenenbereich. So war beispielsweise Jannik Frieß vom Kaninchenzuchtverein Leidersbach mit seinen »Deutsche Widder wildfarben-weiß« erfolgreich. Mit einer gesellschaftlichen Feier endete am Sonntag die Jungtierausstellung.

zaj