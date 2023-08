Schäfertag vor historischer Kulisse

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 18.08.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Grasen vor historischen Mauern: Am Sonntag fand der 28. Odenwälder Schäfertag zum ersten Mal in der Michelstädter Altstadt statt. Foto: Manfred Giebenhain

Naturverbunden: Bilder, die sich für eine Postkartenidylle eignen, bot der 28. Odenwälder Schäfertag. Während im Kellereihof Produkte vom Schaf, von der gut gewürzten Lammwurst bis zum kuscheligen Fell, angeboten wurden, grasten draußen vor den historischen Mauern der Altstadt rund 60 Schafe im Burggraben. Am Sonntag stellten in der kleinen Parkanlage Vertreter des ausrichtenden Odenwälder Schäfervereins vor aufmerksamen Augen unter Beweis, dass sie nicht nur etwas von der Zucht und Pflege von Schafen verstehen, sondern auch mit einer elektrischen Scherschermaschine umzugehen wissen.

Als Mitveranstalter nutzten die Stadt Michelstadt und weitere Anbieter, wie der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, die Gelegenheit, den Besuchern »einen erlebnisreichen Tag mit der ganzen Familie im Zeichen von Tradition und Natur zu bieten«, wie das Kulturamt das Angebot zusammenfassend beschreibt. Das Stadtarchiv steuerte eine Ausstellung über Viehhaltung im Odenwald bei und der Kreisverein Odenwälder Imker bot Produkte und Informationen zur Bienenhaltung.

Dem Schäfertag voraus ging der Einzug der Schafsherde vom Stadtteil Steinbach über die Bundesstraße in die Innenstadt, die von interessierten Passanten begleitet wurde. Der Sonntag begann traditionell mit einem ökumenischen Hirtengottesdienst, der in der evangelischen Stadtkirche gehalten wurde.

Zielstrebig: Am 8. Oktober wird der 21. Hessische Landtag gewählt. Das Landratsamt meldet, dass der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 53 (Odenwald) in seiner Sitzung am 11. August alle sieben eingereichten Kreiswahlvorschläge zugelassen hat. Der Wahlkreis umfasst den Odenwaldkreis sowie die Städte Hirschhorn und Neckarsteinach sowie die Gemeinde Wald-Michelbach des Landkreises Bergstraße. Für die CDU tritt Sandra Funken (Michelstadt) an, die bei der letzten Wahl im Jahr 2018 die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Ersatzbewerber ist Kevin Schmauß. Dem Landtag ebenfalls angehört Frank Diefenbach (Michelstadt), der für Bündnis 90/Grüne antritt und zuletzt über einen Listenplatz ein Mandat erringen konnte. Seine Ersatzbewerberin ist Elisabeth Bühler-Kowarsch.

Für die SPD in den Landtag nachrücken konnte der Unterbezirksvorsitzende Rüdiger Holschuh (Oberzent). Im Verhinderungsfall käme bei einem Wiedereinzug in den Landtag Raoul Giebenhain zum Zuge. Bewerber der AfD ist Bernd Engemann (Michelstadt), für den ersatzweise Gabriel Koch antritt. Wie Diefenbach, war es auch Moritz Promny (Michelstadt) bei der letzten Wahl gelungen, im ersten Anlauf über die Landesliste gewählt zu werden. Promny ist Generalsekretär der FDP und kandidiert auf Platz 4 der Bewerberliste. Kreisvorsitzender der Partei Die Linke ist Anton Stortchilov, der in Offenbach zuhause ist. Nico Rämisch kandidiert für den Verhinderungsfall. Und für die Freien Wähler tritt Gina Tomada (Höchst) an, die von Alexander Hübner vertreten wird.

Engagiert: Das Landratsamt ruft zur Teilnahme an den zehnten Freiwilligentagen im Odenwaldkreis auf. Unter dem Motto »Gutes tun für einen Tag« werden für Samstag, 9. und 16. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ehrenamtliche Kräfte gesucht, die für ihren Ort etwas Gutes tun wollen. Als Beispiele dienen: Guerilla-Häkeln zur Verschönerung des Pausenhofs an einer Grundschule, das »Facelifting« eines Feuchtbiotops, ein unterhaltsamer Nachmittag in einem Seniorenheim, die Neugestaltung von Buswartehäuschen oder das Säubern der Feuerwehrfahrzeuge, um für den nächsten Einsatz bereit zu sein.

Die Fäden laufen zusammen bei der Ehrenamtsagentur es Odenwaldkreises. In der Meldung heißt es: Noch bis kurz vor den Terminen können sich sowohl engagierte Freiwillige für bereits veröffentlichte Projekte als auch Vereine und Organisationen mit einem eigenen Projekt auf der Homepage https://www.freiwillig-im-odenwaldkreis.de anmelden. Für Rückfragen ist die Ehrenamtsagentur unter 06062/70127 oder per E-Mail an engagiert@odenwaldkreis.de erreichbar.

Manfred Giebenhain