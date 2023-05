Sanierung von Straßen beschäftigt Leidersbacher Gemeinderat

Zwei Ingenieurbüros erläutern Arbeiten

Leidersbach 18.05.2023 - 13:21 Uhr 3 Min.

Fraglich ist noch, ob die Sanierung des Gehsteigs Dornauer Weg außerhalb der Wohnbebauung durchgeführt wird.

Zur Sanierung von Ortsstraßen im Zuge der Infrastrukturplanung wurde der Umfang der zu erledigenden Arbeiten in vier Straßen beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Ausschreibung für die Sanierungsarbeiten vorzubereiten.

Benedikt Ludwig vom Ingenieurbüro ISB aus Laudenbach hatte zunächst den Umfang der Arbeiten detailliert vorgestellt. In der Blumenstraße, im Staudenweg, Am Hang und in der Sudetenstraße sollen die schadhaften Bordsteine und Rinnen ausgebessert und ebenso angeglichen beziehungsweise erneuert werden. Von der Maßnahme betroffen sind auch die Straßeneinläufe, Wasserschieber, Hydranten und Schachtdeckel. Zuletzt soll dann die Straße vier Zentimeter abgefräst und danach eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

Überhaupt notwendig?

Nicht abschließend entschieden wurde über die fünfte Maßnahme, die Sanierung des Gehsteiges im Dornauer Weg. Hier war seitens der Verwaltung vorgeschlagen worden, einen abgängigen Gehsteig zu erneuern und mit L-Steinen zur Böschungssicherung zu versehen. Im Gremium gab es Überlegungen, ob der Gehweg in seiner gesamten Länge überhaupt notwendig sei. Die Verwaltung wurde gebeten, hier Alternativen zur Komplettsanierung zu prüfen.

Im Oktober 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, die Kanäle, Schächte und Hausanschlussleitungen der schadhaften Bereiche in der Kreisstraße von der Einmündung Altenburgstraße bis zur Einmündung der Geheimrat-Fries-Straße zu befahren, um ein genaueres Bild der vorhandenen Schäden zu bekommen.

Mittlerweile ist die TV-Inspektion durch die Firma Müller Umweltdienst aus Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) abgeschlossen und das Ingenieurbüro ISB aus Laudenbach hat die Situation ausgewertet. Die Kanäle konnten vollständig untersucht werden. Bei den Schächten war dies bei neun und bei den Hausanschlussleitungen bei 20 Stellen nicht möglich. Über das Ergebnis informierte der Geschäftsführer Timo Breitenbach und legte dazu einen Sanierungsplan vor. Der Gemeinderat billigte diese Auswertung und beabsichtigt nach einem einstimmigen Votum, die gemäß Sanierungsplan anstehenden Arbeiten in den nächsten Jahren anzugehen.

Ursachen für Schäden

Zunächst erläuterte Breitenbach, wie ein Kanalsystem angelegt ist, wie es funktioniert, welche Materialien zum Einsatz kommen und erklärte, was die Ursachen für auftretende Schäden sein können. Die Untersuchungen fanden in drei Abschnitten statt: von der Geheimrat-Fries-Straße bis zum Marienplatz und in den Umfeldern der Brücken Am Gartenberg und Pfarrer-Fäth-Straße. Insgesamt wurden 1,8 Kilometer Kanäle, 61 Schächte und 963 Meter Anschlussleitungen untersucht. Anhand von Fotos wurden in der Sitzung die unterschiedlichen Schäden vorgestellt.

Nachdem die Bestandserfassung abgeschlossen war, wurden seitens des Ingenieurbüros für den Sanierungsablauf Prioritäten für die Behebung der Schäden mit möglichen Ausführungsvarianten und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen vorgeschlagen. Zu den eigentlichen Baukosten lassen sich nur schwer Aussagen treffen, denn sie hängen auch stark davon ab, wie umfangreich einzelne Teilbereiche renoviert oder nur repariert werden. Die Sanierungskosten werden jedoch sicher deutlich über einer Million Euro liegen.

Der vorliegende Kostenrahmen spiegelt allerdings die heutigen Preise wider, die sich noch mehr oder weniger stark bis zur Realisierung verändern können. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, können der Zeitplan und das weitere Vorgehen nur in enger Abstimmung mit dem Landratsamt erfolgen.

Hans-Jürgen Freichel

Gemeinderat in Kürze In der Ratssitzung am Dienstag in Leidersbach ging es auch um diese Themen.

? Nichtöffentlich: In nichtöffentlicher Sitzung stimmte der Gemeinderat der Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Bayernwerk Netz GmbH zur Verkabelung der 20-kV-Freileitung in die geplante Trasse zu. Das Gremium genehmigte die Errichtung von zwei Solarleuchten auf dem Friedhof und den Ingenieursvertrag für den Vollausbau der Schützenstraße inklusive Kanalisation und Wasserleitung mit dem Laudenbacher Ingenieurbüro ISB. Das Gremium legte zudem fest, wo das Material für den Anbau der Feuerwehrgarage Roßbach gekauft werden darf und beschloss die Anerkennung von maximal 50 Prozent der Mehrkosten für die Asphaltierung des Dornauer Wegs. Diese 11.300 Euro werden allerdings nur bezahlt, wenn der Nachweis der tatsächlichen Einkaufskosten mit der Versicherung vorliegt, dass etwaige Rückvergütungen oder Nachlässe des Baustofflieferanten in Abzug gebracht wurden. ?Informationen: Bürgermeister Michael Schüßler (CWG) gab bekannt, dass der Kita-Bau Brunnenfeld mit 1,78 Millionen Euro gefördert werde. Mit der Baugenehmigung werde im Laufe der nächsten vier Wochen gerechnet. Er verwies auf die Webseite der Allianz Spessartkraft mit Infos zur Wasserversorgung, Ausbildungsbörse sowie den Bereich Flächen- und Leerstands-Management. Er bat den Gemeinderat im Hinblick auf die aktualisierte Ausbildungsbörse, als Multiplikatoren zu dienen und dieses Portal mit lokalen Ausbildungsmöglichkeiten der örtlichen Unternehmen zu kommunizieren. (hjf)